محافظ الإسماعيلية يتفقد القرية الأوليمبية ويشارك منتخب مصر للكونغ فو إفطارهم

الإسماعيلية-صبرى غانم

أجرى اللواء أكرم محمد جلال محافظ الإسماعيلية، اليوم الأحد، جولة ميدانية لتفقد شاطئ التعاون، والقرية الأوليمبية بالإسماعيلية، للوقوف على حالتهم القائمة، ومعرفة احتياجاتهم تمهيدًا لبدء أعمال تطويرهم.

استهل محافظ الإسماعيلية جولته، بتفقد شاطئ التعاون، حيث قام بالمرور على الشاطئ الرملي، والمبني الاجتماعي، ومنطقة الشاليهات.

وخلال تفقد شاطئ التعاون، أعرب "أكرم" عن انزعاجه من مستوى الشاطئ، موجهًا بإعداد تصور كامل لتطوير الشاطئ وعرضه عليه في أقرب وقت ممكن، تمهيدًا للبدء في تطويره ورفع كفاءته، وعودته لسابق عهده كأحد أعرق شواطئ الإسماعيلية، والذي يعتبر الشاطئ الأكبر من حيث المسطح المائي بالمحافظة، وتم إنشائه عام1946 م.

تلا ذلك تفقد القرية الأوليمبية بالإسماعيلية، حيث قام المحافظ بالمرور على المبنى الإداري، وملعب كرة القدم، حمام السباحة، الصالة المغطاة، صالة اللياقة البدنية "الجيم"، الساونا، ومبنى غرف الإقامة الفندقية.

وخلال جولته، وجَّه "أكرم" بضرورة الاهتمام بأعمال الصيانة الدورية للملعب، الغرف الفندقية، والمسطحات الخضراء، بجانب تشكيل لجنة تضم مجلس إدارة القرية، مديرية الإسكان، مديرية الشباب والرياضة، وكافة الجهات المختصة لوضع تصور كامل لتطوير كافة منشآت القرية (المطعم، حمام السباحة، الصالة المغطاة، صالة اللياقة البدنية)، مع تحديد الأولويات الأكثر احتياجًا لتحسين مستوى الخدمات بالقرية، وأن يكون التطوير قائم على أساس احتياجات الفِرق الرياضية التي تقيم بالقرية.

وعلى هامش زيارة محافظ الإسماعيلية للقرية الأوليمبية بالإسماعيلية، شارك لاعبي منتخب مصر للكونغ فو إفطارهم، بحضور اللواء علي القرقاري عضو مجلس إدارة الاتحاد المصري للكونغ فو، مشجعًا لهم ومشيدًا بنتائجهم خلال الفترة الماضية، كما طالبهم ببذل مزيدًا من الجهد لرفع اسم مصر عاليًا فى كافة البطولات القادمة.

رافق محافظ الإسماعيلية خلال جولته، العميد وائل حمزة رئيس مركز ومدينة الإسماعيلية، المهندس علي هيصم مدير عام مديرية الإسكان، المهندس أحمد الشيمي مدير عام مديرية الطرق والنقل، حسن مبارك مدير عام الحسابات الخاصة بديوان عام المحافظة، تغريد أبو السعود مدير جهاز التطوير والتجميل بالمحافظة.

