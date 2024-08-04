محافظ الأقصر يعلن إزالة 174 حالة تعديات بالمرحلة الأولى للموجة 23

الأقصر – أحمد مرعى

أعلن المهندس عبدالمطلب عمارة محافظ الأقصر، أنه تمت حتى الآن إزالة 174 حالة تعدى ضمن أعمال المرحلة الأولى بالموجة الـ23 لإزالة التعديات علي أراضي أملاك الدولة والأراضي الزراعية بمختلف جهات الولاية بمراكز ومدن وقرى المحافظة، وذلك ضمن جهود الدولة المكثفة لاسترداد أراضي الدولة والتصدي لظاهرة التعدي على الأراضي الزراعية والبناء المخالف حفاظا على هيبة وحقوق الدولة.

وأشار محافظ الأقصر، في بيان صحفى، إلى أن أعمال المرحلة الأولى من الموجة 23 أسفرت عن تنفيذ إزالة لـ 43 حالة تعدي علي أراضي أملاك الدولة " مباني" بمساحة إجمالية 3757م2، و86 حالة تعدي على الأراضي الزراعية ( أملاك دولة ) بمساحة 67 فدانا و3 قيراط و13 سهما، فيما تم تنفيذ إزالة 45 حالة تعدي علي الأراضي الزراعية "ملكية خاصة" بمساحة 13429م2 .

وأكد المهندس عبد المطلب عمارة محافظ الأقصر، على ضرورة إستمرار تنفيذ أعمال إزالة التعديات على الأراضى الزراعية وأملاك الدولة ضمن أعمال الموجة 23 لإزالة التعديات، والتي انطلقت منذ عدة أيام في كافة محافظات الجمهورية، وانطلقت بكل قوة في محافظة الأقصر بالمدن والقرى المختفة، وذلك تنفيذاً لتوصيات لجنة استرداد أراضى الدولة برئاسة اللواء حسن عبد الشافى مستشار رئاسة الجمهورية، وفي إطار توجيهات القيادة السياسية الخاصة باستمرار التصدى بكل قوة للممارسات غير القانونية لحالات الاستيلاء والتعديات على الاراضى الزراعية والتعامل بكل حسم مع مخالفات البناء فى جميع المحافظات، للحفاظ على رقعة الأرض الزراعية ومنع التعدي عليها باعتبارها ثروة قومية ومصدراً أساسيا لإنتاج الغذاء.

ومن الجدير بالذكر أن الموجة الـ23 من حملات الإزالة على أراضي أملاك الدولة والأراضي الزراعية بمختلف جهات الولاية بمراكز ومدن وقرى المحافظة، يتم تنفيذها على 3 مراحل ،حيث يجرى تنفيذ المرحلة الأولى فى الفترة من 6 حتى 26 يوليو الجاري، تليها المرحلة الثانية فى من 3 إلى 23 أغسطس، وتختتم بالمرحلة الثالثة فى الفترة من 31 أغسطس حتى 20 سبتمبر 2024.