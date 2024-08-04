محافظ أسيوط يفاجئ العاملين بالمستشفى العام لمتابعة الخدمات المقدمة للمرضى

أسيوط -هيثم البدرى

فاجأ اللواء هشام أبو النصر محافظ أسيوط، اليوم الأحد، العاملين بمستشفى أسيوط العام "الشاملة" بحى غرب مدينة أسيوط، للوقوف على الخدمات الطبية المقدمة للمرضى، وتوفر الأدوية والمستلزمات الطبية، ضمن جولاته الميدانية المفاجئة على المستشفيات لمتابعة الانضباط والتأكد من تواجد القوى البشرية بكافة التخصصات بالأقسام الطبية.

وتفقد محافظ أسيوط، أقسام الاستقبال العام والمحطة التمريضية والصيدلية ووحدة الغسيل الكلوى والعناية المركزة والعمليات الكبرى للوقوف على الخدمات المقدمة للمترددين على المستشفى واطمأن على مستوى الخدمة الطبية، ومدى الالتزام بضوابط تنظيم العمل.

وحرص المحافظ، خلال الجولة التفقدية على التحدث مع المرضى بالأقسام المختلفة والاطمئنان على صحتهم والاستماع للمواطنين المرافقين لهم والمترددين على المستشفى للتأكد من رضاهم عن الخدمات المقدمة لهم وكذلك التعرف على مطالبهم واحتياجاتهم لتذليل أى معوقات تواجههم، كما وجه الأطباء بالتواجد المستمر والاهتمام بالمرضى وحسن معاملتهم، وتحسين الخدمات المقدمة لهم لافتاً إلى أهمية تحقيق رضا المرضى، مؤكداً لهم أن الدولة لا تدخر جهداً فى سبيل تقديم كافة أوجه الدعم اللازم للقطاع الصحى داخل المحافظة.