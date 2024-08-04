اليوم السابع
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"متحدث مجلس الوزراء" يحدد إجراءات يجب اتخاذها تجاه المفقودين فى موسم الحج

الأحد، 04 أغسطس 2024 01:47 م
"متحدث مجلس الوزراء" يحدد إجراءات يجب اتخاذها تجاه المفقودين فى موسم الحج الحجاج المصريين
كتبت هند مختار

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في إطار المتابعة المستمرة من جانب لجنة إدارة أزمة وفاة بعض الحجاج المصريين في المملكة العربية السعودية، خلال موسم الحج لعام 1445 هجرية، وما تم اتخاذه من إجراءات وخطوات للتعامل الفوري مع هذه الأزمة.

صرح المستشار محمد الحمصاني، المتحدث الرسمي لرئاسة مجلس الوزراء، بأن وزارة الخارجية تهيب بالمواطنين الذين فقدوا الاتصال بذويهم، ولم يمكنهم التعرف على موقفهم حتى تاريخه، بضرورة التوجه إلى مقر وزارة الخارجية الكائن بعمارة ايزيس بمنطقة جاردن سيتي (7 شارع لاظوغلى – الدور الأول)، وذلك لاستكمال الإجراءات الخاصة بالبحث عن ذويهم، وتمهيداً لسحب عينات لإجراء تحليل البصمة الوراثية "DNA" من ذوي المفقودين.







الحجاج المصريين

مجلس الوزراء

مصطفى مدبولى

الحكومة




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