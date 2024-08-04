قنن وضعك.. محافظة الجيزة تنشر فيديو توضيحيا حول التصالح على مخالفات البناء

كتبت – مرام محمد

دعت محافظة الجيزة المواطنين أصحاب العقارات والمنشآت المقامة دون ترخيص والوحدات السكنية بالعقارات غير المرخصة بسرعة التوجه للمراكز التكنولوجية بالأحياء والمراكز والمدن للتقدم بطلب التصالح على مخالفات البناء والاستفادة بالمزايا الجديدة، التى تضمنها قانون 187 لسنة 2023، وأزالت المعوقات التى عانى منها الراغبون فى التصالح بالقانون القديم.

ونشرت المحافظة عبر صفحتها الرسمية على "يوتيوب"، فيديو توضيحي للمواطنين بشأن التصالح في مخالفات البناء وفقًا للقانون الجديد، قائلة: "توجه للمركز ومعاك أوراقك، وبـ517 جنيه فقط مقابل استخراج شهادة البيانات لطلب التصالح، هاتقدر تكمل إجراءات التصالح وتحصل على شهادة توفق بيها أوضاعك وتستكمل مسار التصالح".

وأكد المهندس عادل النجار محافظ الجيزة، على رؤساء الأحياء والمراكز والمدن بضرورة التجاوب مع التظلمات الواردة من قبل اللجنة وتسهيل الإجراءات الخاصة بتقديم المواطنين للطلبات، موجهًا بوضع صيغ موحدة للأوراق والمستندات المشتركة بين الوحدات لتسهيل أدوات العمل.

ووجه بضرورة تسريع وتيرة العمل والقيام بكافة الأعمال على الوجه الأكمل، والتواصل الفعلي مع المواطنين لحثهم على استكمال إجراءات التصالح من خلال الوحدات المحلية القروية، والعمل علي سرعة الانتهاء من استخراج شهادات البيانات للعقارات المقدمة للتصالح وتسليمها للمواطنين.