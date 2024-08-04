غرفة الصناعات الغذائية: تدريب 50 شركة على متطلبات سلامة الغذاء فى 5 قطاعات

كتب إسلام سعيد

أطلقت غرفة الصناعات الغذائية باتحاد الصناعات، مبادرة "تدريب خمسين شركة داخل محافظة الشرقية على المتطلبات الأساسية لسلامة الغذائية وفقاً لقرار 11لسنة وتقييم المخاطر الخاصة لكل نشاط غذائي وذلك بالتعاون مع الهيئة القومية لسلامة الغذاء ومشروع دعم نظم الرقابة والتفتيش على الأغذية "طيب" الممول من وزارة الزراعة الأمريكية.

وتستهدف المبادرة كمرحلة أولى تدريب نحو 100 من مسئولي سلامة الغذاء والجودة والإنتاج بواقع 2 متدرب بالشركات الغذائية أعضاء الغرفة بالمصانع التي تشملها المحافظة وذلك في 5 قطاعات وهي الالبان ومنتجاتها ومصانع اللحوم، والعصائر ومصانع مجمدات الخضروات والفاكهة ومصانع انتاج الحلوى ومنتجاتها.

وشهد افتتاح فعاليات القطاع الأول والخاص بمصانع الألبان والتي تستمر لمدة 3 أيام، الدكتورة مايسة حمزة المدير التنفيذي لغرفة الصناعات الغذائية والاستاذ سعيد بدر عضو مجلس ادارة الغرفة والدكتور خالد شديد نائب مدير مشروع "طيب" والمهندس محمد المحمدي المدير الفني للمشروع والدكتور رضا عبد الجليل مدير عام الشئون الفنية بغرفة الصناعات الغذائية والاستاذة ريهام غازي مدير عام إدارة التدريب والتطوير بالغرفة.

وقالت الدكتورة مايسة حمزة المدير التنفيذي للغرفة، إن المبادرة تأتي في إطار التعاون والتنسيق بين غرفة الصناعات الغذائية والجهات المعنية لخدمة السادة الأعضاء، تنفيذا لاستراتيجية الغرفة برئاسة المهندس أشرف الجزايرلي في دعم سلامة الغذاء داخل المصانع العاملة بالقطاع الرسمي.

وأكدت أن الغرفة تسخر كل طاقاتها البشرية من اطقم وإدارات فنية لخدمة الصناعة الوطنية، كما تقوم بتوسيع نطاق خدماتها وتطويرها لتحقيق اقصى استفادة للأعضاء في تطوير المنتجات الغذائية ودعم سلامة الغذاء ورفع مستوى الجودة.

وأشار الدكتور خالد شديد نائب مشروع "طيب"، إلى الشراكة والتعاون المتبادل بين غرفة الصناعات الغذائية ومشروع دعم نظم الرقابة والتفتيش على الأغذية الممول من وزارة الزراعة الأمريكية، في تنفيذ العديد من مشروعات التدريب وتقديم الدعم الفني لمساعدة الشركات علي التوافق مع متطلبات سلامة الغذائية والتصدير، مشيرًا الي أن التوافق مع تشريعات الدولة أولوية قصوى في تطوير المنتجات وفتح اسواق جديدة.

ولفت الدكتور رضا عبد الجليل مدير عام الشئون الفنية بالغرفة، إلى أن برامج التدريب والدعم الفني جزء أساسي من الخدمات التي تقدمها الغرفة وتسعي الي تطويرها باستمرار من خلال تنظيم الزيارات الميدانية للمصانع للتعرف علي احتياجاتها بما يتماشى مع متطلبات الأسواق ومعايير انتاج الغذاء الآمن والصحي.

وأوضحت ريهام غازي مدير عام إدارة التدريب والتطوير بالغرفة، أن المبادرة تشمل تنفيذ خمس برامج تدريبية متخصصة حسب طبيعة النشاط الغذائي عن " تطبيق المتطلبات الأساسية لسلامة الغذاء بالمنشآت الغذائية ".

وأشارت إلى أنه تم وضع معايير لاختيار المنشآت الغذائية للاستفادة من المبادرة منها أن تكون المنشأة عضو بالغرفة ومسجله بالهيئة القومية لسلامة الغذاء ولم يتم إدراجها بعد بالقائمة البيضاء، وان تقع في نطاق الشركات الصغيرة او المتوسطة والموقع الجغرافي تابع لمحافظة الشرقية، وأن تكون من الشركات الراغبة في التأهيل للتصدير وفتح أسواق جديدة.

وأوضح محمد عزت مشرف بإدارة التدريب والتطوير بالغرفة، أن برامج التدريب يتم تحديدها وتقديمها للأعضاء وفقا لمتطلبات المصانع بعد التعرف علي احتياجاتها الفعلية من خلال الزيارات الميدانية وتقييم الأثر من كل برنامج.