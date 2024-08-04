ضبط 3 أطنان زيت وسكر تموينى وتحرير 107 محاضر خلال حملات بالإسماعيلية.. صور

‏‎الإسماعيلية -صبرى غانم

أكد اللواء أكرم محمد جلال محافظ الإسماعيلية، على ضرورة الاهتمام برغيف الخبز البلدي المدعم؛ مراعاةً للمواطن البسيط، مشيرًا إلى ضرورة تكثيف الرقابة على المخابز والأسواق؛ من أجل ضبط ومراقبة الأسواق ومنع الممارسات الاحتكارية ومراقبة الأسعار، جاء ذلك خلال متابعته لمجهودات مديرية التموين والتجارة الداخلية بالمحافظة والإدارات التموينية بمراكز ومدن المحافظة.

وقامت مديرية التموين والتجارة الداخلية بالإسماعيلية تحت إشراف أحمد منصور وكيل وزارة التموين بالإسماعيلية، اليوم الأحد، بالتعاون مع مباحث التموين، ومراكز الشرطة بمراكز ومدن المحافظة، والوحدات المحلية بالإسماعيلية، بتنفيذ عدة حملات تموينية، لإحكام الرقابة على الأسواق والمحال التجارية والمخابز والمطاعم والمنافذ ونقاط البيع؛ للتأكد من جودة السلع المقدمة للمواطنين وبأسعار مناسبة، والتأكد من تقديم منتج آمن للمستهلك، أسفرت الحملة عن ضبط 3 طن زيت وسكر تمويني بمحلين تموينيين، بمركز الإسماعيلية، بالإضافة لضبط أحد المحال وبحيازته 130 عبوة من الشاي والعصير المنتهين الصلاحية.

كما تم ضبط أحد المحال وبحيازته 1300 قطعة عجوة وزيوت منتهية الصلاحية، وفي مجال الرقابة التموينية على الأسواق والمحال التجارية، أسفرت الحملات عن تحرير 8 محاضر لعدم الإعلان عن الأسعار، محضرين لحيازة سلع منتهية الصلاحية، 3 محاضر لعدم حمل شهادة صحية، 6 محاضر لعدم الإعلان عن المقررات التموينية، ومحضرين لعدم الإعلان عن المخابز.

وفي مجال الرقابة على المخابز أسفرت الحملات عن تحرير 15 محضر لإنتاج خبز ناقص الوزن، 12 محضر إنتاج خبز غير مطابق للمواصفات، 19 محضر عدم الإعلان عن مواعيد التشغيل، 14محضر لعدم إعطاء بون صرف للمواطنين، 26 محضر لعدم نظافة أدوات العجن.

وكان محافظ الإسماعيلية قد قرر تشكيل لجنة تحت إشراف السكرتير العام المساعد، بكل مركز ومدينة وحي برئاسة رئيس المدينة أو الحي، وتضم عضوية كلًا من التموين والرقابة التموينية ومباحث التموين وجهاز حماية المستهلك وسلامة الغذاء ومديريتي الطب البيطري والصحة ومكتب العمل وإدارة البيئة وشرطة المرافق؛ من أجل المتابعة المستمرة وإعداد تقرير يومي للتأكد من ضبط الأسعار وتوافر المنتجات وجودتها ومتابعة الاشتراطات الصحية والمهنية والبيئية وسلامة الغذاء، من خلال المرور على المنافذ ونقاط البيع ومجمعات السلع والمخابز والمجازر وشوادر اللحوم والمطاعم وأسواق الجملة وأسواق اليوم الواحد والأسواق الأسبوعية.

يأتي ذلك ‏‎تنفيذًا لتوجيهات القيادة السياسية وتكليفات الدكتورة منال عوض وزيرة التنمية المحلية، بالرقابة على الأسواق والمحال التجارية؛ لضبط المخالفين وإحكام السيطرة على الأسعار المعلنة.











