زيلينسكى: وصول طائرات مقاتلة من طراز F-16 إلى أوكرانيا

كتب محمد شرقاوى

أفادت قناة القاهرة الإخبارية فى خبر عاجل لها من زيلينسكي قال إنه تم وصول طائرات مقاتلة من طراز F-16 إلى أوكرانيا.

وأعلنت قيادة القوات الجوية الأوكرانية أن قوات الدفاع الجوي أسقطت 24 طائرة بدون طيار روسية من أصل 29 طائرة، خلال الليلة الماضية.

وذكرت قيادة القوات الجوية - حسبما نقلت وكالة أنباء "يوكرين فورم" الأوكرانية - "أنه خلال ليلة 3 أغسطس، تم إسقاط 24 طائرة بدون طيار من طراز شاهد بواسطة قوات الدفاع الجوي".. موضحة أن القوات الروسية أطلقت الطائرات من مناطق كورسك وبريمورسك وشبه جزيرة القرم.

وأشارت إلى أن وحدات مجموعات متنقلة تابعة لقوات الدفاع الأوكرانية وقوات الصواريخ المضادة للطائرات والحرب الإلكترونية التابعة للقوات الجوية، شاركت في إسقاط الطائرات الروسية.