رئيس مياه سوهاج يتفقد تجديد محطة طهطا السطحية بتكلفة 186.7 مليون جنيه

سوهاج عمرو خلف

تفقد المهندس محمد صلاح الدين عبد الغفار رئيس مجلس إدارة شركة مياه الشرب والصرف الصحى بسوهاج والعضو المنتدب أعمال انشاء محطة مياه نزة المحزمين بمركز جهينة والتى تبلغ تكلفتها الإجمالية 92 مليون جنيه والتى من المقرر الانتهاء منها فى أكتوبر من العام الجارى، حيث بلغت نسبة التنفيذ 55%، بالإضافة إلى تفقد الخزان العلوى بنزة المحزمين وأعمال الإحلال والتجديد والتأهيل بمحطة مياه طهطا السطحية المرشحة التى تبلغ طاقتها التصميمية 200 لتر لكل ثانية وتغذى مدينة طهطا بتكلفة تبلغ 94.7 مليون جنيه، وأنه بلغت نسبة التنفيذ 61% حيث شدد رئيس مياه سوهاج خلال الزيارة على ضرورة الالتزام بتنفيذ الاعمال طبقا للمواصفات القياسية والالتزام أيضاً بالجدول الزمنى للانتهاء من الأعمال وضخ المياه للمواطنين.

كما تفقد رئيس مياه سوهاج محطة مياه بنى عمار الارتوازى الى تبلغ طاقتها التصميمية 4320 مترا مكعبا لكل يوم ومحطة رفع صرف صحى بنى عمار التى تبلغ طاقتها التصميمية 3888 مترا مكعبا لكل يوم ومحطة رفع صرف صحى رقم 5 بمدينة طهطا والتى تبلغ طاقتها التصميمية 60480 مترا مكعبا لكل يوم وذلك للتأكد من الالتزام بتطبيق الانظمة القياسية فى التشغيل والصيانة لضمان التشغيل على مدار 24 ساعة والالتزام بتأمين بيئة العمل ووسائل السلامة والصحة المهنية وترشيد الطاقة والتاكد من جودة المياه المنتجة طبقا للمواصفات القياسية لجودة المياه ومطابقة السيب النهائى لمياه الصرف الصحى المعالجة بالاضافة الى تشغيل منظومات المراقبة بجميع مواقع المحطات والتأكد من مراقبة عنابر التشغيل وجاهزية العاملين للتعامل مع أى تسريب لغاز الكلور وضمان تشغيل كافة المعدات للتعامل الفورى مع أى طوارئ.