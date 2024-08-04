رئيس جامعة الأزهر يكرم رئيس منطقة الإسكندرية الأزهرية

الإسكندرية أسماء على بدر

كرم الدكتور سلامة داود رئيس جامعة الأزهر؛ الدكتور عبد العزيز أبو خزيمة، رئيس منطقة الإسكندرية الأزهرية، والدكتور إبراهيم الجمل، مدير عام منطقة الوعظ وأمين بيت العائلة المصرية بالإسكندرية، كما كرم علاء العريان، مدير عام المواد الثقافية ورعاية الطلاب- السابق، وذلك لمشاركته المجتمعية أثناء فترة عمله بمنطقة الإسكندرية.

جاء ذلك خلال احتفال كلية الدراسات الإسلامية والعربية للبنات بالإسكندرية تجديد الاعتماد من هيئة القومية لضمان الجودة والاعتماد، وذلك في حضور الدكتور رمضان الصاوي، نائب رئيس الجامعة للوجه البحري، والدكتور محمد الشربيني نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب السابق، والمستشار أشرف خميس المستشار القانوني لرئيس الجامعة، والدكتورة راجية طه نائب رئيس هيئة ضمان الجودة للتعليم الأزهري، و محمد عبد الخالق، أمين عام الجامعة، والدكتورة جيهان ثروت، الأمين العام المساعد للوجه البحري، ولفيف من عمداء ووكلاء كليات جامعة الأزهر.

يذكر أن كلية الدراسات الإسلامية والعربية للبنات بالإسكندرية كانت في طليعة الكليات التي حصلت على شهادة الاعتماد في مايو عام 2018م من الهيئة القومية لضمان جودة التعليم والاعتماد التابعة لرئاسة مجلس الوزراء، وواصلت مسيرتها العلمية والبحثية والمجتمعية تحقيقًا لأهداف التنمية المستدامة ورؤية مصر 2030م حتى حصلت على شهادة تجديد الاعتماد في أبريل من هذا العام 2024م، بقيادة الدكتورة سعيدة محمد صبح، عميدة الكلية، والدكتورة مؤمنة حمزة عون، وكيل الكلية لشئون التعليم والطلاب، والدكتورة غادة علي العمروسي، وكيل الكلية للدراسات العليا والبحوث،