ذكرى انفجار مرفأ بيروت.. لبنان يعلن حدادًا وطنيًا وتنكيس الأعلام اليوم

إيمان حنا

يحيي لبنان، اليوم الأحد ، الذكرى الرابعة لانفجار مرفأ بيروت الذى وقع فى 4 أغسطس 2020، وقد أعلن مجلس الوزراء اللبنانى أن هذا اليوم حدادا وطنيا بمناسبة ذكرى فاجعة انفجار مرفأ بيروت، وتنكس فيه أعلام لبنان على الإدارات العامة والبلديات فى لبنان ، إضافة إلى تعديل البرامج العادية فى قنوات الإذاعة والتليفزيون فى لبنان بما يتناسب مع ذكرى تلك الفاجعة، وتعضامنا مع عائلات وأسر الضحايا.

تنطلق عدة مسيرات لأهالى ضحايا انفجار مرفأ بيروت الأولى من ساحة الشهداء والثانية من مركز فوج الإطفاء في منطقة الكرنتينا، كما تنطلق مسيرة أخرى بدعوة من تجمع أهالي شهداء و جرحى و متضرري إنفجار مرفأ بيروت، من أمام مدخل بلدية الغبيري جهة جسر المطار إلى قصر العدل(وزارة العدل)، ثم معاودة الإنطلاق إلى مرفأ بيروت البوابة رقم (3) حيث سيكون التحرك المركزي.

ويعقب ذلك وضع إكليل من الزهور على النصب التذكاري فى المرفأ وقراءة الفاتحة لأرواح الضحايا، ويضع المدير العام للدفاع المدني بلبنان العميد ريمون خطار إكليلا من الزهر، على ضريح شهداء مرفأ بيروت في الذكرى السنوية الرابعة لهذه الفاجعة،

ومن جانب آخر قال مدير عام مرفأ بيروت عمر عيتانى، إن المرفأ بدأ تدريجيا فى العودة للعمل بكامل طاقته، مشيرا إلى أن إعادة إعمار المرفأ ستكون من خلال إيراداته.

وأضاف عيتاني،"أنه تم الاستعانة بخبراء من فرنسا لتطوير خطة وضعت من قبل إدارة المرفأ لتتماشى مع تطورات المرافئ العالمية، وأن التحقيقات بشأن انفجار مرفأ بيروت متوقفة وهى شأن قضائى لا نتدخل فيه".

يذكر أن انفجار مرفأ بيروت الذى شهده لبنان فى الرابع من أغسطس من عام 2020.



