دار الافتاء تستطلع هلال شهر صفر لعام 1446 هجريا عقب صلاة المغرب اليوم

كتب لؤى على

تستطلع دار الإفتاء عقب صلاة المغرب ، اليوم الأحد، هلال شهر صفر لعام 1446 هجريا، الموافق 4 أغسطس 2024، وكانت قد كشفت الحسابات الفلكية ، يولد هلال شهر صفر مباشرة بعد حدوث الاقتران في تمام الساعة الواحدة والدقيقة 14 بعد الظهر بتوقيت القاهرة المحلي اليوم الأحد 29 من المحرم الموافق 2024/8/4م (يوم الرؤية).



ويبقى الهلال الجديد في سماء مكة المكرمة لمدة 16 دقيقة، وفي القاهرة لمدة 19 دقيقة بعد غروب شمس ذلك اليوم (يوم الرؤية)، وفي باقي محافظات جمهورية مصر العربية يبقى الهلال الجديد في سمائها لمدد تتراوح بين 10-20 دقيقة.

أما في العواصم والمدن العربية والإسلامية فيبقى الهلال الجديد بعد غروب الشمس لمدد تتراوح بين (2- 25 دقيقة) ما عدا جاكرتا بإندونيسيا التي يغرب القمر فيها قبل غروب الشمس بدقيقة واحدة، وبذلك تكون غرة شهر صفر 1446 هـ فلكياً يوم الاثنين 2024/8/5م.

نظام التقويم الهجرى يعتمد على الشهر القمرى الذى يتمثل بالمدة الزمنية التى يستغرقها القمر فى دورة كاملة حول الأرض والأشهر الهجرية هى: 1 المحرم – 2 صفر – 3 ربيع الأول – 4 ربيع الآخر – 5 جمادى الأولى – 6 جمادى الآخرة – 7 رجب – 8 شعبان – 9 رمضان – 10 شوال – 11 ذو القعدة – 12 ذو الحجة.

والتقويم الهجرى أو القمرى أو الإسلامى هو تقويم يعتمد على دورة القمر لتحديد الأشهر وتتخذه بعض البلدان العربية مثل السعودية كتقويم رسمى للدولة، و أنشأه الخليفة عمر بن الخطاب وجعل هجرة الرسول صلى الله عليه وسلم، من مكة إلى المدينة فى 12 ربیع الأول (24 سبتمبر عام 622م) مرجعاً لأول سنة فيه، وهذا هو سبب تسميته التقويم الهجرى.