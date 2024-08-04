خطأ واحد قد يقوده لتطبيق حكم الحبس سنة.. مأزق قانوني يحاصر الشحات.. تفاصيل

كتب أحمد حسنى

حكم بالحبس سنة مع إيقاف التنفيذ لمدة 3 سنوات، أيدته محكم مستأنف مدينة نصر، على نجم النادي الأهلي حسين الشحات، بتهمة الاعتداء على لاعب نادي بيراميدز، ويواجه حسين الشحات مأزقا قانونيا حال ارتكابه أي مخالفة تستوجب العقاب القانوني، يوضحها اليوم السابع في النقاط التالية.

ووفقًا لنص الحكم الصادر من المحكمة، فلا يتعرض حسين الشحات للحبس بعد صدرور الحكم بحبسه سنة مع إيقاف التنفيذ لمدة ثلاث سنوات، ويطبق الحكم عليه حال ارتكابه أى جريمة أخرى خلال تلك السنوات الثلاثة، أى أن جريمة يقوم بها حسين الشحات خلال 3 سنوات، سيتم تنفيذ الحكم بحبسه سنة مع عقوبة الجريمة الجديدة.

وكانت قضت محكمة مستأنف مدينة نصر بتأييد حبس حسين الشحات لمدة سنه وحرمانه من صلاحيته لعضوية مجلس إدارة اى من الهيئات الرياضيه لمدة خمس سنوات من تاريخ صيرورة الحكم نهائيًا وامرت بإيقاف تنفيذ العقوبه المقضى بها لمدة ثلاث سنوات تبدا من صدور الحكم نهائيًا والزمته بمبلغ 100001 جنيه تعويض وألزمته المصاريف وخمسون جنيهًا اتعاب محاماه.

وتعود أحداث الواقعة بورود تحريات الشرطة أثناء إقامة مباراة لكرة القدم جمعت فريقى بيراميذر والأهلى فى بطولة الدورى الممتاز اعتدى حسين الشحات على اللاعب محمد الشيبى وشتمه بالأم أمام ملايين المشاهدين.

وفى بلاغ «الشيبي»، اتهم حسين الشحات، لاعب الأهلى، بالبلطجة والضرب والسبّ والقذف والإهانة والترويع، فضلًا عن التهديد بالإيذاء الجسدى، وكل ذلك ترتب عليه إيذاء نفسى وجسدى عقب نشر فيديوهات بشأن واقعة الصفع على مواقع التواصل الاجتماعى المختلفة.