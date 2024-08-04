جيمى كارتر: أحاول أن أبقى على قيد الحياة لأصوت لهاريس

وكالات

عبر الرئيس الأمريكي الأسبق جيمي كارتر، البالغ 99 عاما، والذي يتلقى رعاية تلطيفية في منزله منذ فبراير عام 2023، عن أمله بأن يبقى على قيد الحياة للتصويت لكامالا هاريس في الانتخابات الرئاسية المقبلة، وفق ما نقلت صحيفة محلية عن أحد أحفاده.

وأوردت صحيفة أتلانتا-كونستيتيوشن اليومية الصادرة في ولاية جورجيا التي يتحدّر منها كارتر، تصريحات أدلى بها حفيد الرئيس الديمقراطي السابق الذي سيحتفل بعيده المئة في الأول من أكتوبر.

ووفق الصحيفة سأل تشيب كارتر والده هذا الأسبوع حول ما إذا يأمل الاحتفال بعيده، وردّ كارتر وفق ما نقل عنه حفيده جيسون كارتر بالقول: "أحاول أن أبقى على قيد الحياة لكي أتمكن من التصويت لكامالا هاريس".

وبحسب حفيده، يبدو كارتر "أكثر حيوية ومهتما بالسياسة وبالحرب الدائرة في غزة" بين إسرائيل وحركة حماس.

وتولى جيمي كارتر الرئاسة من عام 1977 وحتى 1981، وهو الأكبر سنا بين كل الرؤساء الأمريكيين الأحياء.

وضمنت هاريس، البالغة 59 عاما، بطاقة الترشح عن الحزب الديمقراطي للرئاسة التي ستجرى انتخاباتها في نوفمبر، وذلك بعدما انسحب الرئيس الأمريكي جو بايدن، من السباق على خلفية مخاوف متّصلة بتقدّمه في السن.

وستنافس هاريس الرئيس السابق الجمهوري، دونالد ترامب.