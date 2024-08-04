جامعة عين شمس تنظم مؤتمر "تعليم الكبار فى حالات الطوارئ".. 7 سبتمبر

ينظم مركز تعليم الكبار بجامعة عين شمس السبت 7 سبتمبر 2024 مؤتمرا بعنوان "تعليم الكبار فى حالات الطوارئ والأزمات" تحت رعاية أ.د محمد ضياء زين العابدين رئيس جامعة عين شمس.

صرح الدكتور إسلام السعيد مدير مركز تعليم الكبار جامعة عين شمس، ومقرر عام المؤتمر بأن المؤتمر يأتى تزامنًا مع اليوم العالمى لمحو الأمية؛ حيث يجتمع المهتمون بالشأن التربوى عامة وتعليم الكبار خاصة حول قضايا تعليم الكبار ومشكلاته، فضلا عن الإشارة إلى أفضل الممارسات فى مجال تعليم الكبار، وصولا إلى وضع رؤى واستراتيجيات لضمان جودة برامج تعليم الكبار.

ويتناول المؤتمر الذى تترأسه أ.د غادة فاروق نائب رئيس جامعة عين شمس لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، محاور عدة تتشارك فى كونها فى حالات الطوارئ والأزمات أهمها ماهية حالات الطوارئ والأزمات، ومشكلات الكبار، وإعداد معلم الكبار، وبرامج تمكين المرأة وذوى الاحتياجات الخاصة، ومتطلبات جودة برامج تعليم الكبار، وإدارة برامج تعليم الكبار، واستراتيجيات وبدائل رقمية لبرامج تعليم الكبار فى حالات الطوارئ والأزمات، ومناهج الحياة للكبار ومواجهة الانتكاسات النفسية لما بعد الأزمات.

ينعقد المؤتمر يوم السبت الموافق 7 سبتمبر 2024 أونلاين من السابعة إلى العاشرة مساء بتوقيت القاهرة، مع إمكانية حصول المشاركين بالحضور على شهادة حضور المؤتمر مختومة بختم النسر وموقعة من نائب رئيس الجامعة.