جامعة الأقصر توفر 3 معامل لطلاب الثانوية العامة لتنسيق الكليات

الأقصر - أحمد مرعى

توفر جامعة الأقصر بقيادة الدكتورة صابرين عبد الجليل القائم بأعمال رئيس الجامعة، 3 معامل تنسيق لطلبة الثانوية العامة مع إعلان النتيجة وبدء المراحل المختلفة للتنسيق للعام الجديد، حيث أن الجامعة جاهزة لاستقبال طلاب المرحلة الثانوية، وتم تجهيز مكاتب التنسيق بالجامعة لبدء المرحلة الأولى من تنسيق الثانوية العامة للجامعات، والتي تنطلق قريباً.

ومن جانبها أكد الدكتورة صابرين عبد الجليل القائم بأعمال رئيس الجامعة، أنه يمكن لكافة طلاب الثانوية العامة الراغبين في تسجيل رغباتهم أن يتوجهوا لثلاثة معامل وهى ما يلي:- (معمل كلية الحاسبات والمعلومات بالعوامية - معمل كلية الفنون الجميلة بشارع خالد بن الوليد - معمل كلية السياحة والفنادق بجوار جهاز مدينة طيبة شمال الأقصر).

وأشارت رئيس جامعة الأقصر، لـ"اليوم السابع"، إلى أن هذه المعامل تعمل حتي نهاية مراحل تنسيق الجامعات لطلاب الثانوية العامة، والدبلومات الفنية، والشهادات المعادلة، وذلك بدءاً من الساعة التاسعة صباحًا بحسب كل مرحلة، حيث أن هذه المعامل مدعمة بإنترنت فائق السرعة وطابعة ومتاحة بالمجان تماماً لجميع الطلاب، كما وجهت بتوفير كافة سبل الراحة والدعم من جانب القائمين على هذه المعامل، والذين تم تدريبهم بشكل جيد لتقديم المساعدة للطلاب، والرد على كافة استفساراتهم خلال مرحلة التنسيق.

وكانت قد أجرت الدكتورة صابرين عبد الجليل، القائم بأعمال رئيس جامعة الأقصر، جولة تفقدية بكلية الفنون الجميلة لمتابعة سير اختبارات القدرات لطلاب الثانوية العامة الراغبين في الالتحاق بالكلية، وذلك برفقة الدكتور أحمد محي حمزة، عميد كلية الفنون الجميلة، ووكلاء الكلية، واستطلعت الدكتورة صابرين عبد الجليل، آراء الطلاب فى مستوى الاختبارات، مؤكدة حرص جامعة الأقصر على توفير المناخ الملائم وكافة سبل الراحة للطلاب وأولياء أمورهم خلال أداء الاختبارات، واستمعت القائم بأعمال رئيس جامعة الأقصر، إلى عدد من أولياء الأمور وطمأنتهم أن عملية الاختبارات تتسم بالدقة والشفافية وأن كل طالب سيحصل على حقه كاملاً.