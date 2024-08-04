تدريبات تنس طاولة وتايكوندو للأطفال ضمن فعاليات "صيف بلدنا" في كفر الشيخ

كفر الشيخ- محمد سليمان

تشهد عدد من مراكز الشباب بمحافظة كفر الشيخ، منها تدريبات المشروع القومي للموهبة والبطل الأوليمبى بكفر الشيخ، فى لعبة تنس الطاولة بدسوق، لبراعم المشروع، إضافة لتدريبات ناشئين تايكوندو، من أبناء المشروع القومي للموهبة والبطل الأوليمبى بكفر الشيخ ضمن فعاليات مبادرة صيف شبابنا، برعاية الدكتور أشرف صبحى، وزير الشباب والرياضة ولواء دكتور علاء عبد المعطي، محافظ كفر الشيخ.

من جانبه أوضح الدكتور عزت محروس، وكيل وزارة الشباب والرياضة بكفر الشيخ، أن تدريبات ناشئين تايكوندو دسوق تجرى بصالات النادى الرياضى بعد انضمام 16 ناشئا بعد افتتاح المركز في 2023 ضمن فاعليات صيف شبابنا، كما أن تدريبات براعم تنس الطاولة يتم بفرع الشبان المسلمين بدسوق البراعم المشاركة من مواليد 2012 حتى مواليد 2015، متمنياً لهم التوفيق في منافسات المشروع على المستوى المحلي والدولي.

ويحظى المشروع القومي بمحافظة كفر الشيخ، بسجل حافل من البطولات على مستوى الجمهورية وعلى المستوى الأفريقي، كما وصل إلى العالمية فى لعبة المصارعة خاصة و مركزها بيلا و أيضا مواهب لاعبى تايكوندو المشروع بمطوبس، صائد البطولات.