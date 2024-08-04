تحصين العاملين بشبكات الصرف الصحى فى الشرقية ضد الأمراض والأوبئة

الشرقية - إيمان مهنى

حصنت شركة مياه الشرب والصرف الصحي بمحافظة الشرقية، العاملين بشبكات الصرف الصحي ومحطات المعالجة ضد الأمراض والأوبئة، وقال المهندس عامر كمال أبو حلاوة رئيس شركة مياه الشرب والصرف الصحي بالشرقية، إن الإدارة العامة للسلامة والصحة المهنية بالشركة بالمرور على المركز الرئيسي لفرع منيا القمح ومحطات معالجة الصرف الصحي بمركزي منيا القمح والزقازيق ضمن الخطة المستهدفة للشركة لتحصين العاملين بشبكات الصرف الصحي ومحطات المعالجة ضد الأمراض والأوبئة.

وأضاف رئيس شركة مياه الشرب والصرف الصحي أنه تم متابعة حصول العاملين على الجرعة الأولى بفرع مدينة الزقازيق والجرعة الثانية بفرع منيا القمح من المصل واللقاح ضد الإلتهاب الكبدي الوبائي (A&B) كما تمت مراجعة توافر أجهزة ومعدات السلامة والمهمات الوقائية الشخصية بالمحطات بالإضافة إلى مراجعة خطط الطوارئ وتنفيذ محاكاة لخطة الإنسكابات بمعمل المحطة وإرشادات إستخدام معدات مكافحة تسريب الكلور والسيطرة على التسرب بكافة المعدات وفي أقل زمن ممكن للحفاظ على سلامة العاملين بكافة مواقع العمل.

