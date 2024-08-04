تحرير 216 محضرا بحملات رقابية على المخابز فى الشرقية

الشرقية - إيمان مهنى

ترأس المهندس عبد الكريم عوض الله وكيل وزارة التموين بالشرقية، حملة مكبرة مفاجئة على المخابز، أسفرت عن تحرير 216 محضرا، ذلك في إطار تكثيف الحملات التموينية والرقابية علي المخابز البلدية والأنشطة التجارية والمصانع ومحطات الوقود .

وقال المهندس عبد الكريم عوض الله وكيل وزارة التموين والتجارة الداخلية بالشرقية، إنه ترأس حملة برفقة هاني محمود جاد الله رئيس الرقابة التموينية بالمديرية حيث تم المرور علي المخابز البلدية للتأكد من جودة الرغيف البلدي المدعم ووصول الدعم لمستحقية .

وأسفرت الحملة عن وجود بعض المخالفات التموينية منها تصرف بعض أصحاب المخابز في جزء من حصة الدقيق، وكذا انتاج خبز غير مطابق للمواصفات وخبز ناقص الوزن ومخالفة تجميع دقيق وتم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة حيال المخالفين .

وقامت حملات الإدارات الفرعية التابعة للمديرية تكثيف الجهود والحملات الرقابية بالتفتيش علي المخابز والأنشطة التجارية والاسواق .

وأسفرت تلك الحملات من ضبط وتحرير 180 مخالفة تموينية في مجال المخابز منها ( نقص وزن - تصرف اصحاب المخابز في جزء من حصة الدقيق - تجميع دقيق - انتاج خبز غير مطابق للمواصفات) وتحرير 36 محضر جنحة ضد المخالفين في مجال الانشطة والاسواق منها ( بيع بأزيد من السعر - عدم الاعلان عن الاسعار - سلع مجهولة المصدر - عدم وجود شهادة صحية )كما تم تحرير مخالفات للبدالين التموينين وبعض المحلات الغير مرخصة وتم المرور علي محطات الوقود بدائرة المحافظة ومتابعة سير العمل بها ومدي توافر المواد البترولية وللاطمئنان علي الحالة التموينية للمواد البترولية وذلك علي مدار اليومين الماضيين ،وبذلك يكون اجمالي المحاضر المحررة 216 محضر ضد المخالفين .







