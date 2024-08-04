بركان "إتنا" في إيطاليا يثور مجددا للمرة الرابعة خلال شهر واحد

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سجل بركان "إتنا"، أعلى وأنشط بركان في أوروبا ويقع في صقلية جنوبي إيطاليا، ثورانا جديدا منذ الساعات الأولى من صياح اليوم الأحد.

وذكرت قناة "فرانس إنفو تي في" الإخبارية الفرنسية اليوم الأحد أن هذا الثوران يعد الرابع من نوعه للبركان خلال شهر واحد.

ولم تذكر القناة المزيد من التفاصيل حول هذا الشأن.

يذكر أنه مع ارتفاعه 3324 مترا، سجل إتنا العديد من الثورات البركانية على مر الزمن؛ ما يجعله رمزا للجمال والمخاطر الطبيعية في صقلية، ولم يشكل هذا البركان المناظر الطبيعية فحسب، بل اجتذب أيضا العلماء والسياح من مختلف أنحاء العالم المهتمين بدراسة واحدة من أكثر الظواهر الطبيعية إثارة للإعجاب على هذا الكوكب.