انطلاق تدريبات التأهيل العسكرى بالاستاد الرياضى فى طور سيناء

جنوب سيناء _ فايزة مرسال

انطلقت تدريبات مركز التأهيل العسكري بمديرية الشباب والرياضة بجنوب سيناء بالاستاد الرياضي بالطور للراغبين فى التقدم للكليات العسكرية وكلية الشرطة والتربية الرياضية.

وأكد محمد فتحي وكيل وزارة الشباب والرياضة بجنوب سيناء للراغبين فى التقدم للكليات العسكرية والشرطة والتربية الرياضية، يعد برامج متخصصة للطلبة المشاركين وعمل قياسات مستمرة كل أسبوع لرفع كفاءتهم البدنية للوصول إلى أعلى معدلات القوة لاجتياز الاختبار الرياضى من تمرينات السباحة والجرى بمضمار ألعاب القوى والجرى زجزاج والسير على عمود التوازن وتمارين العقلة وتمارين الضغط وتمارين البطن والقفز من الثبات لمسافة محددة وقفزة الثقة بارتفاعاتها المختلفة.

وتهدف إلى رفع اللياقة البدنية للطالب وإعداده لاجتياز الاختبار الرياضي بجدارة مع برامج تدريبية خاصة بضبط الوزن مع الطول للوصول للقوام المثالي المطلوب عسكرياً ورياضيًا، إلى جانب لقاءات المعد النفسي لتدريب المشاركين على زيادة الثقة بالنفس والثبات الانفعالي حتى اجتياز اختبار الهيئة للتواصل والتسجيل بالاستاد الرياضي.



وأضاف أنه تنفذ الفاعليات تحت رعاية الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة واللواء خالد مبارك محافظ جنوب سيناء وبتوجيهات محمد فتحي توفيق وكيل الوزارة ومتابعة أحمد مسعد وكيل المديرية.