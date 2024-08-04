انطلاق برنامج التدريب الصيفي لطلاب الجامعات بالجامعة العربية

بيشوى رمزى

افتتح الأمين العام المساعد لجامعة الدول العربية، السفير محمد صالح العجيري، رئيس قطاع الشؤون الإدارية والمالية بالأمانة العامة، برنامج التدريب الصيفي لطلاب الجامعات.

ورحب العجيزى بالطلاب المشاركين بالبرنامج والذي يبلغ عددهم 130 طالب وطالبة من جنسيات عربية متنوعة (مصر- فلسطين – الأردن – سوريا – العراق – البحرين – السعودية – تونس – الجزائر – المغرب – موريتانيا – الصومال – لبنان ) تم توزيعهم على فترتين تدريبيتين تمتد كل فترة لمدة شهر واحد يتضمن اسبوعاً تعريفي وتأهيلي ثم يتم توزيعهم على قطاعات وإدارات الأمانة العامة للتدريب الميداني واكتساب الخبرات العملية.



وقد حضر الافتتاح وزير مفوض حمود جاسم الماجد مدير إدارة التدريب وتطوير أساليب العمل، وكلاً من ياسر أبوسيدو، وشريف صلاح الدين مسؤولي برنامج التدريب.

هذا ويضم الأسبوع التعريفي عدد من الجلسات التعريفية بألية العمل بجامعة الدول العربية يقدمه نخبة من السادة مدراء الإدارات والموظفين بالأمانة العامة للطلاب لتعريفهم بكل ما يخص طبيعة عمل القطاعات المتعددة للجامعة والمجالس الوزارية والادارات.