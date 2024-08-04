انطلاق اختبارات نهاية المستوى برواق الجامع الأزهر بإجمالي 1500 دارس

كتب لؤى على

انطلقت اليوم الأحد، فعاليات اختبارات نهاية المستوى لدارسي أروقة القرآن الكريم والتجويد والقراءات بالفروع الخارجية للرواق الأزهري، وشارك فيها حوالي 1500 دارس من مختلف أنحاء البلاد، حيث يتم تقييم مستوياتهم في حفظ القرآن الكريم وتطبيق قواعد التجويد والقراءات، وذلك في إطار اهتمام مؤسسة الأزهر الشريف بتحفيظ القرآن الكريم وتعليم التجويد والقراءات.

وأكد د. هاني عودة، مدير عام الجامع الأزهر، على أهمية هذه الاختبارات في قياس تقدم الدارسين وتحفيزهم على مواصلة حفظ القرآن الكريم، كما شدد على حرص الأزهر الدائم على نشر ثقافة تعليم وتحفيظ القرآن في كافة ربوع مصر.

وصرح د. عودة، أن الاختبارات تُجرى لمن أتموا حفظ القرآن الكريم بأنظمة العام والعامين والثلاثة أعوام في رواق الكبار، ومن أتموا برامج التجويد والقراءات، وكذلك من أتموا حفظ القرآن الكريم في رواق الطفل، ومن أتموا برنامج الإتقان، وبلغ عدد الدارسين الذين لهم حق تأدية الاختبار ١٥٠٠ دارسًا من الأطفال والكبار.

وأضاف د. عبد المنعم فؤاد، المشرف العام على الأنشطة العلمية للرواق الأزهري، أن الاختبارات ستنعقد لمدة 14 يومًا في المقار القريبة من الدارسين، وتحت إشراف لجان من الجامع الأزهر، للتيسير على الدارسين وللتعامل الفوري مع أي مشكلات قد تنشأ، كما شدد على ضرورة الالتزام بالضوابط والإجراءات المنظمة للعملية الامتحانية، بما يضمن نزاهتها واستقرارها، مؤكدًا حرص الأزهر على توفير كافة السبل الكفيلة بنجاح هذه الاختبارات.

وأكد د. فؤاد، أن الجامع الأزهر يعقد غرف عمليات يومية لمتابعة سير الاختبارات والمعالجة الفورية للمعوقات، وذلك في ضوء توجيهات فضيلة الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب، شيخ الأزهر، وعناية مؤسسة الأزهر الشريف بالقرآن الكريم تحفيظًا وتلاوة وإتقانًا.