انتشار المانجو بأسواق الغربية.. الكيلو يبدأ من 15 جنيها.. فيديو وصور

الغربية - محمد طارق

في هذه الأيام كل عام تنتشر شوادر بيع المانجو وعربات البيع داخل مراكز ومدن محافظة الغربية والقري التابعة لها، حيث تعد أحد أهم الفواكه لدي مواطنين المحافظة، والتي يزداد الإقبال علي شراؤها بداية من شهر يوليو وحتي أواخر شهر أغسطس من كل عام.



وفي هذا الصدد، رصد "اليوم السابع" خلال جولته داخل مدينة زفتي في محافظة الغربية، وتحديدا داخل شادر الفاكهة الجملة بالمدينة بشارع الجيش الرئيسي، إنتشار المانجا بأنواعها وأشكالها المختلفة، حيث تعد هذة الأيام هي ذروة الموسم، حيث تنتشر المانجو الاسمعلاوي وهي أجود الأنواع.



وفي هذا الصدد قال محمد السيد أحد بائعي الفاكهة بالشادر، أن المانجو لها عشاقها الذين ينتظرونها كل عام لتناولها، حيث تتربع علي عرش الفواكه لدي أهالي مراكز ومدن المحافظة، ولها العديد من الأنواع ولكل نوع حجمه ومذاقه الخاص، موضحاً أن هذة الأيام تنتشر المانجو العويسي والفص وهم أجود وأغلي الأنواع، بالإضافة إلي السكري الاسمعلاوي والذي يعد أيضا أجود الأنواع باسعاره المناسبة ويكون الإقبال عليه كبير.



وأشار إلي إن موسم حصاد المانجو يبدأ من منتصف شهر يونيو ويستمر حتى أغسطس والبداية تكون في أسوان نظرا لارتفاع درجات الحرارة ثم قنا ومحافظات الصعيد، وهناك أنواع مختلفة لشتلات المانجو منها مستورد ومنها بلدي، وتبدء ذروة الموسم بالنسبة للأسواق بداية من يوليو.



وأوضح أنه يوجد مزاد يومي بالشادر منذ إشراقة الصباح، حيث يأتي التجار إلى هنا لحضور المزاد الذي يعقد للبيع، وبعد ذلك يبدأ في البيع للجمهور وعرض أنواع مثل الصديقة والبلدي والعويسي والزبدة وغيرها من أنواع المانجو التي تنتشر على مدار فصل الصيف، كما يذهب عدد من المزارعين إلى الأسواق بيع محصولهم من أشجار المانجو البلدي والتي يأتون بها من محافظات الصعيد بسيارتهم الخاصة.



المانجو العويسي



المانجو بالاسواق



المانجو