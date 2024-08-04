الكنيسة تنظم لقاءات مع شباب الثانوية العامة بوسط القاهرة وسوهاج

كتب: محمد الأحمدى

نظمت خدمة ثانوي لقطاع كنائس وسط القاهرة أمس لقاءً عامًا لأبنائها وبناتها بـ كنيسة السيدة العذراء بالمرعشلي بالزمالك، ألقى خلاله نيافة الأنبا رافائيل الأسقف العام للقطاع محاضرة بعنوان "لاَ تُشَاكِلُوا هذَا الدَّهْرَ".

ونظمت خدمة ثانوي بـ كنيسة الشهيد مار جرجس في سوهاج (مقر مطرانية سوهاج)، مؤتمرها السنوى الثامن لشباب وشابات المرحلة الثانوية، بعنوان "Shelter" (الملجأ)، في الفترة من 30 يوليو الماضي وحتى الأول من أغسطس الجاري، في أحد بيوت المؤتمرات بطريق الإسكندرية الصحراوى.

وتناول المؤتمر، الذي شارك فيه حوالي 220 شاب وشابة، إلى جانب 50 خادمًا وخادمة، موضوعات حول الكنيسة المقدسة بوصفها البيت والحضن والملجأ وجسد المسيح، من النواحي الكتابية، والتاريخية، والليتورجية، وكيف نعيش كأبناء الله وأعضاء في جسد المسيح.

وتضمن برنامج مؤتمر "Shelter" إلى جانب القداسات اليومية ورش عمل تطبيقية على فكرة أبوة واحتضان الكنيسة لابنائها في طقسها وعملها الخدمي، مع استخدام أمثلة ورموز كتابية للكنيسة، وألعاب ومسابقات تفاعلية.

وتتناول مؤتمرات خدمة ثانوي بمطرانية سوهاج، التي بدأت في صيف 2014، موضوعات روحية كنسية حياتية، كان من ضمنها قيمة الاحترام، وأقنومي الابن، والروح القدس، والحياة بالمسيح في العالم، إلى جانب الكنيسة.