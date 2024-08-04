الكنيسة ترسم 9 كهنة جدد لإيبارشية نقادة وقوص

كتب: محمد الأحمدى

شهدت إيبارشية نقادة وقوص، إضافة رعوية كبرى برسامة تسعة كهنة جدد للخدمة بكنائس الإيبارشية.

وصلى الأنبا بيمن مطران إيبارشية نقادة وقوص ورئيس دير رئيس الملائكة ميخائيل ببرية الأساس، القداس الإلهي، أمس، في الدير ذاته، وشاركه من أحبار الكنيسة صاحبا النيافة الأنبا يؤانس

أسقف أسيوط، والأنبا بيجول

أسقف ورئيس دير السيدة العذراء بجبل قسقام، بأسيوط (دير المحرق).

وعقب صلاة الصلح تمت صلوات سيامة الكهنة التسعة الجدد، وهم:

- الشماس أمجد إيليا كاهنًا على كنيسة الشهيد مار جرجس والفرقة الطيبية بجراجوس - قوص باسم القس بيجول.

- الشماس يوحنا ميلاد كاهنًا عامًا باسم القس يوأنس.

- الشماس مرقس ڤيكتور كاهنًا عامًا باسم القس ماركوس.

- الشماس أفرايم أسعد كاهنًا عامًا باسم القس أبانوب.

- الشماس ريمون عوض كاهنًا عامًا باسم القس أندراس.

- الشماس أبرآم متري كاهنًا عامًا باسم القس إبراهيم.

- الشماس مايكل جرجس كاهنًا عامًا باسم القس بيسنتي.

- الشماس رامي حسام كاهنًا عامًا باسم القس غبريال.

- الشماس سيمون الأمير كاهنًا عامًا باسم القس داود.

وتوجه الكهنة الجدد إلى دير المحرق، لقضاء فترة الأربعين يومًا التالية للسيامة به.

وشارك في الصلوات أيضًا مجمع كهنة إيبارشية نقادة وقوص ومجمع رهبان الدير وعدد من الآباء الكهنة من إيبارشيات قنا والأقصر والبحر الأحمر والبلينا.