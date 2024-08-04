اليوم السابع
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الحوثيون يسقطون طائرة أمريكية طراز "MQ-9" فى محافظة صعدة اليمنية.. صور

الأحد، 04 أغسطس 2024 07:06 م
الحوثيون يسقطون طائرة أمريكية طراز "MQ-9" فى محافظة صعدة اليمنية.. صور الحوثيون يعلنون إسقاط طائرة MQ 9
كتب عبد الوهاب الجندى

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أعلنت جماعة أنصار الله الحوثي في اليمن، أنها تمكنت من إسقاط طائرة أمريكية نوع MQ-9 أثناء قيامها بأعمال "عدائية في أجواء محافظة صعدة بصاروخ أرض جو محلي الصنع".

وكشف المتحدث باسم الجماعة اليمنية، عن  استهداف سفينة (Groton) في خليج عدن وذلك لانتهاك الشركة المالكة لها قرار حظر الدخول إلى موانئ فلسطين المحتلة.

ونشر الحوثيون فيديو مصور لحطام الطائرة الأمريكية نوع MQ-9، بعد أن تمكنوا من إسقاطها اليوم الأحد.

وتشن من حين لآخر القوات الأمريكية بمشاركة قوات بريطانيا، غارات على أهداف لجماعة الحوثي في اليمن، بعد تضامن الأخير مع غزة نظرا للحرب الإسرائيلية الدائرة على القطاع منذ 2023.

 

مقاتلوا الحوثي بجوار الطائرة
مقاتلو الحوثي بجوار الطائرة

 

قوات الحوثي بجوار الطائرة
قوات الحوثي بجوار الطائرة

 

الطائرة الأمريكية
الطائرة الأمريكية

 







الحوثيون

MQ 9

طائرة أمريكية MQ 9

طائرة MQ 9

صعدة

اليمن




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