استخراج جثث 3 أشخاص فى حادث انهيار منزل بشبين الكوم بالمنوفية

المنوفية - محمد فتحى

استخرجت قوات الحماية المدنية جثث 3 أشخاص فى حادث إنهيار منزل مكون من 4 طوابق بشارع حتحوت بمدينة شبين الكوم بمحافظة المنوفية، وتم نقلهم إلى مستشفى شبين الكوم التعليمى، وجارى تحرير محضرا بالواقعة وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.

تفقد اللواء إبراهيم أبو ليمون محافظ المنوفية، موقع حادث انهيار عقار بشارع حتحوت بحي غرب شبين الكوم مكون من 5 أدوار وذلك فور الابلاغ بوقوع الحادث للوقوف على تداعيات الموقف واتخاذ كافة الإجراءات اللازمة بشأنه، جاء ذلك بحضور اللواء محمود حسن الكموني مساعد وزير الداخلية مدير أمن المنوفية، محمد موسى نائب المحافظ، اللواء عماد يوسف السكرتير العام، واللواء وليد البيلي السكرتير العام المساعد، ووكلاء وزارة الصحة والتضامن، ورؤساء أحياء شرق وغرب شبين الكوم، والمستشار الهندسي للمحافظة.

وأكد محافظ المنوفية، أنه فور تلقي البلاغ تم التواجد الميداني بـ موقع الحادث بشارع حتحوت متفرع من شارع صبرى أبو علم وبحضور كافة الأجهزة المعنية من الأجهزة الشرطية وأطقم الحماية المدنية والإسعاف والصحة للتعامل الفوري مع تداعيات الحادث، وفرض كردون أمنى حول الموقع والإخلاء الفوري للمنازل المجاورة للحادث وفصل كافة أعمال المرافق تمهيداً لرفع أنقاض باقي المبنى حفاظاً على أرواح المواطنين.

وأشار محافظ المنوفية، إلى أنه جارى إخلاء الهدم والمتابعة اللحظية على مدار الساعة للموقف والبحث عن المفقودين والضحايا، موضحاً أن المبنى المنهار قد صدر له قرار ترميم سابق ولم يقم المالك بأعمال الترميم، مما استوجب صدور قرار إزالة وإخلاء له من لجنة المنشآت الآيلة للسقوط رقم 87 لسنة 2023، ومحرر بشأنه محضر بقسم شرطة شبين الكوم بإخلاء كلي للمبنى وإزالته حتى سطح الأرض مع المحافظة على المارة والممتلكات، وتم تسليم المالك القرار ورفض التنفيذ وتم إخلاء المستأجرين.

وكلف المحافظ بتشكيل لجنة لمعاينة المنازل المجاورة للعقار المنهار وتحديد مدى السلامة الإنشائية لها، وكذا التنسيق مع كافة الأجهزة المعنية باتخاذ كافة الإجراءات اللازمة لإزالة كافة المنشآت والمباني الصادر لها قرارات إزالة بنطاق المحافظة حرصاً على سلامة وأرواح المواطنين.

وأكد محافظ المنوفية، استمرار تواجد كافة الأجهزة التنفيذية والمعنية على مدار الساعة لمتابعة اللحظية للحادث وجارى حصر المصابين والمفقودين.