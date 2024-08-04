إسرائيل: ارتفاع قتلى هجوم طعن حولون لـ اثنين بعد الإعلان عن وفاة أحد المصابين

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لقى أحد المصابين في عملية الطعن في حولون جنوبي تل أبيب مصرعه متأثرا بالجراح التي أصيب بها في وقت سابق اليوم الأحد.

وذكرت صحيفة "يديعوت أحرونوت" الإسرائيلية أن الشخص الثاني لفظ أنفاسه الأخيرة بعد نقله إلى المستشفى ليرتفع إجمالي القتلى إلى اثنين إضافة إلى إصابة اثنين آخرين.

وكانت الشرطة الإسرائيلية قد أعلنت منذ ساعات مقتل سيدة وإصابة ثلاثة أشخاص في هجوم طعن في حولون جنوبي تل أبيب صباح اليوم بينما أطلق أحد ضباط الشرطة النار على المهاجم في مكان الحادث.

وأضاف بيان الشرطة أن المشتبه به كان من سكان الضفة الغربية، مشيرا إلى أن القوات هرعت إلى مكان الحادث وأن عمليات البحث جارية بما في ذلك استخدام مروحية للشرطة، لتحديد ما إذا كان هناك شركاء آخرون.

وقال أحد المسعفين للصحيفة إن الهجوم كان معقدا حيث تم تنفيذه في ثلاثة مواقع منفصلة على مسافة حوالي 500 متر من بعضها البعض.