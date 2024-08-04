أطفال الأقصر فى أجواء من المتعة والبهجة بمبادرة "ثقافتنا فى إجازتنا".. صور

الأقصر – أحمد مرعى

شهدت مواقع فرع ثقافة الأقصر تنظيم عدد من الفعاليات الثقافية والفنية، ضمن برنامج الأنشطة الصيفية لفروع الهيئة العامة لقصور الثقافة، بإشراف الكاتب محمد عبد الحافظ ناصف نائب رئيس الهيئة، والمقدمة في إطار مبادرة وزارة الثقافة "ثقافتنا في إجازتنا"، وذلك استمراراً لأنشطة إقليم جنوب الصعيد الثقافي، برئاسة عماد فتحى، وفرع ثقافة الأقصر برئاسة حسين النوبي.

أعد قصر ثقافة الأقصر العديد من الورش الفنية منها ورشة رسم "رجل الثلج" نفذتها رنا محمد أخصائي فنون تشكيلية بالقصر، مستخدمة ورق الكانسون أبيض وقلم رصاص وألوان مائية وقلم يوكين أسود و أزرق،ورشة فنية "هاند ميد"، مستخدمة خرز أشكال مختلفة وخيط صنارة استك ولولي أبيض وأسود، وورشة اكتشاف مواهب من رواد القصر نفذتها حسانية حجاج مسئولة الثقافة العامة بالقصر، وكذلك أعد عرض مسرح عرائس قصة "الغزالة البيضة" أداء هاله أمين، وورشة عمل "علم مصر من الخرز" نفذتها مشيرة محمد مستخدمة خيط وخرز ضرس، وورشة "ارسم ولون" أعدتها منار السيد بإستخدام ورق الكانسون أبيض وقلم رصاص وألوان مائية وفرش للتلوين، وورشة "استنساخ" نفذتها صفاء حسن مستخدمة ورق الكانسون أبيض وألوان مائية وفرش للتلوين، وعرض مسرح عرائس بقصر ثقافة الطفل قصة "الغش" أداء أسماء عبد الباقي وإيمان صلاح، كما أعد القصر ورشة تدريب أغاني بقيادة حجاج أحمد مدرب الكورال وعازف الاورج إسماعيل أحمد.

وبجانب ذلك أعد دوري ثقافي لرواد القصر أدارته وفاء أبو العلمين، بينما أعد المركز الحضري عرض إنشاد ديني "حسين تجلى" أداء مروان جمال، حيث نفذ قصر ثقافة حاجر العديسات ورشة فنية بورق الفوم نفذتها رحمة أحمد بمشاركة رواد القصر، ونفذ القصر ورشة يوسي ماث "الحساب الذهني" أعدتها زينب أحمد، كما نفذت مكتبة الطفل والشباب بالمحاميد بحري الثقافية ورشة فنون تشكيلية رسم حر نفذتها ولاء أحمد، وورشة فنون تشكيلية نفذتها نجوى ابو الفضل بصحبة رواد المكتبة.

وتواصلت الفعاليات مع ورشة لتعليم العزف على آلة الكولة تدريب طه حساني، وأخرى للإنشاد الديني بقيادة المنشد يحيى بحر، واختتم اليوم مع فقرة ألعاب ذهنية، وورشة حكي تضمنت مناقشة قصص ذات قيم تربوية، وفي سياق متصل أعدت مكتبة الطفل والشباب بالمحاميد قبلي دوري ثقافي للرواد، تلاه ورشة رسم حر بالألوان الخشب والفلوماستر، من ناحية أخرى نظم الفرع برئاسة حسين النوبي لقاء ثقافيا بقصر ثقافة الطارف، ناقش خلاله سيد صدقي- أخصائي اجتماعي، سمات الكتابة لدى شعراء الجزيرة العربية قبل الإسلام، مع تقديم عدد من القصائد الشعرية.

كما تم تنظيم فعاليات ورشة نفذتها حسانية حجاج مسئول الثقافة العامة، لاكتشاف المواهب الأدبية والفنية، أعقبها عرض مسرح عرائس قدمته هالة أمين، تضمن عددا من القيم التربوية، وتوالت الأنشطة المقامة مع الورش الفنية ومنها ورشة رسم حر بالألوان المائية، وأخرى لتعليم أساسيات الرسم، بجانب تصميم علم مصر بالخرز، ومشغولات يدوية متنوعة، وفي قصر ثقافة الطفل، قدم الفرع برئاسة حسين النوبي، عرض مسرح عرائس للتعريف بعقوبة الغش، بجانب ورشة لتعليم أساسيات الغناء تدريب المايسترو حجاج أحمد وعازف الأورج إسماعيل أحمد.

وأعد قصر ثقافة حاجر العديسات ورشة حكي بعنوان "جميلة يا بلدي _مدينة العلمين الجديدة" سردتها ثناء محمود، ونفذ قصر ثقافة الطارف ورشة تدريب عن "كيفية كتابة قصة قصيرة "أعدها سيد صدقي متحدثا عن القصة القصيرة ومفهومها، وعناصر القصة القصيرة، وكيفية كتابة القصة القصيرة، وأهمية القراءة للقصة القصيرة ونماذجها، وفى قصر ثقافة الأقصر عقدت ورشة فنية "رسم حر" اعدتها هبه محمد، وورشة فنية" ألوان "تنفيذ اخصائي فنون تشكيلية بالقصر، ودوري ثقافي ومعلومات عامة وفنية اعدتها حسانية حجاج، وورشة تدريب فرقة الفنون الشعبية تدريب على جبريل، واختتم اليوم بورشة تدريب مسرحي إشراف أشرف محمد ، وورشة حكي قصة بعنوان " حكاية سكين الطمع" تناولت القصة عن الصداقة والضمير والعدل مسئولة مكتبة الطفل، ونفذ قسم الموسيقى العربية ورشة تدريب على اله الناي والكولا، وعزف أغنية" انت عمري "مع طه.

أما على جانب المحاضرات المتنوعة فيقول حسين النوبى مدير فرع ثقافة الأقصر، إنه مكتبة الطفل والشباب بالمحاميد قبلي الثقافية محاضرة بعنوان "دور المرأة في بناء الأسرة" ألقاها محمد حنفي موضحا مكانة وأهمية المرأة، وأدوار المرأة في البناء والنهضة، وتكريم الدولة المصرية للمرأة، وعقد قصر ثقافة حاجر العديسات محاضرة بعنوان "ثورة يوليو إرادة شعب" أوضح سيد صدقي ثورة يوليو وأسبابها، وأهداف الثورة و أهم انجازاتها، وكيف كانت ثورة يوليو ثورة شعب، وأعدت ورشة حاسب آلي نفذتها بسمة أبو السعود، وعقد قصر ثقافة بهاء طاهر محاضرة عن "أهمية التعددية في التنوع الثقافي" حاضرتها اسماء مناع موضحة مفهوم التعددية، وأنواع التنوع الثقافي ودوره، والمعني التعريفي للتنوع الثقافي، وهل ساهمت التعددية في التغيير والتطور الثقافي، وعقد قصر ثقافة حسن فتحي محاضرة بعنوان" السياحة البيئية" ألقاها العادلي حسان متحدثا عن ماهيه السياحة البيئية، وأهداف السياحة البيئية، ومقومات وأهمية السياحة البيئية، والأنشطة المتعلقة بالسياحة والبيئة دون غيرها.

كما قدم قصر ثقافة الطارف محاضرة بعنوان" الحرف اليدوية "ألقاها محمد محمد موضحا أهمية الحرف اليدوية، ودور الدولة في تعليم الحرف، وأمسية شعرية للشاعر سيد صدقي بعنوان "فن الواو" متحدثا عن نشأة فن الواو وتطوره، والبناء الفني للمربع في فن الواو، وأهم رواد هذا الفن، وبجانب ذلك أعد القصر ورشة حكي عن "مكانة المرأة "سردها محمد علي متناولا مكانة المرأة في المجتمع كله، ومكانة المرأة في الإسلام، ومكانتها في الحضارة الفرعونية، ونفذت ورشة أشغال يدوية نحت على حجر الالباستر نفذها حسان على.

وأعد قصر ثقافة الطود أمسية شعرية للشاعر جمال الاقصري بعنوان "ترتيبات العشق الصوفي "، بينما نفذ قصر ثقافة الطفل ورشة فنون تشكيلية "صلصال" نفذتها شيماء عبد الواجد، واعد القصر ورشة حكي "قلعة صلاح الدين" نفذتها هيام أحمد، ونفذت مكتبة الطفل والشباب بالمحاميد بحري الثقافية ورشة فنون تشكيلية" رسم علم مصر" نفذتها ولاء أحمد، وورشة حكي قصة بعنوان "أميرة والطفلة اليتيمة" سردتها صفاء موسى، وكذلك نفذ قصر ثقافة الأقصر ورشة فنية "من وحي الفن الإسلامي" نفذتها شيماء سعيد مستخدمة ورق أبيض وقلم رصاص وألوان فلوماستر، حيث تأتى الفعاليات ضمن الأنشطة التى تنظمها الهيئة العامة لقصور الثقافة برئاسة محمد عبد الحافظ ناصف نائب رئيس الهيئة، والمعد برعاية وزارة الثقافة، بإشراف إقليم جنوب الصعيد الثقافي برئاسة عماد فتحى من خلال فرع ثقافة الأقصر برئاسة حسين النوبي.



الاطفال فى ورش قصور الثقافة بالاقصر



تعليم الأطفال التلوين فى انشطة الثقافة الصيفية



تعليم الأطفال فن الكولة فى قصور الثقافة



جانب من الفعاليات والمحاضرات الثقافية فى الأقصر



دعم الأطفال خلال فعاليات قصور ثقافة الأقصر



دعم كبير للأطفال بورش رسم يومية



دعم مميز للاطفال فى قصور الثقافة بالأقصر



دورى ثقافى لأطفال الأقصر بقصور الثقافة



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