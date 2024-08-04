أسوأ اضطرابات فى بريطانيا منذ عقد.. الشرطة تعتقل العشرات وتحذر مثيرى الشغب

كتبت رباب فتحى

حذر الوزراء البريطانيون من أن مثيري الشغب "سيدفعون الثمن" بعد موجة الاشتباكات العنيفة التي انتشرت في جميع أنحاء المملكة المتحدة، بعد يوم خاضت فيه الشرطة معارك مع مجموعات متنافسة من المتظاهرين في أسوأ اندلاع للاضطرابات المدنية في بريطانيا منذ أكثر من عقد من الزمان، وفقا لصحيفة الجارديان البريطانية.

وتم اعتقال العشرات بعد مشاهد الاضطراب، وحذرت الشرطة من احتمال وقوع المزيد من العنف في الأيام المقبلة.

وشهدت العديد من المدن والبلدات اشتباكات بين المتظاهرين المناهضين للهجرة والمحتجين المضادين، حيث تعرض ضباط الشرطة للهجوم والإصابة، ووعدت الشرطة باعتقالات أخرى كثيرة.

وقالت وزيرة الداخلية إيفيت كوبر إن الشرطة ستحصل على الدعم الكامل من الحكومة لاتخاذ أقوى إجراء ممكن. وقالت: "العنف الإجرامي والاضطرابات ليس لهما مكان في شوارع بريطانيا".

وأضافت "أي شخص يتورط في أعمال شغب إجرامية وأعمال عنف عنيفة في شوارعنا سيضطر إلى دفع الثمن ويجب أن يتوقعوا الاعتقالات والملاحقات القضائية والعقوبات والقوة الكاملة للقانون بما في ذلك السجن وحظر السفر. هناك عواقب لخرق القانون ".

,تشكل الاشتباكات الواسعة النطاق أول تحد كبير لحكومة كير ستارمر الجديدة، التي تواجه مطالب بإدخال سلطات الطوارئ لوقف المزيد من العنف واستدعاء البرلمان.

وأوضحت صحيفة "الجارديان" البريطانية إن الاشتباكات والتبادلات المتوترة بين المحتجين المناهضين للإسلام والمتظاهرين المناهضين للعنصرية فى بلفاست شهدت إلقاء الطوب على ضباط الشرطة فى ستوك أون ترينت وإلقاء الألعاب النارية، كما تم تحطيم نوافذ فندق تم استخدامه لإيواء المهاجرين في هال، حيث أصيب ثلاثة من ضباط الشرطة وألقي القبض على أربعة أشخاص. وأظهرت لقطات فيديو لاحقة على وسائل التواصل الاجتماعي متاجر تحترق.

وأصيب العديد من الضباط خلال "اضطرابات خطيرة" في وسط مدينة ليفربول، حيث تم إلقاء الطوب والزجاجات والشعلة النارية واحتاج ضابطان إلى العلاج في المستشفى وتم اعتقال ستة أشخاص. وقالت شرطة منطقة مانشستر الكبرى إنه تم إصدار إشعار بتفريق المتظاهرين في وسط المدينة. واندلعت اشتباكات عندما واجهت مجموعات متعارضة بعضها البعض في ساحة السوق القديمة في نوتنجهام حيث تم إلقاء الزجاجات وغيرها من الأشياء من الجانبين.