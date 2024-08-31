وزير الطيران يتفقد مطار العلمين وموقع إقامة معرض مصر الدولى للطيران 2024

كتب ـ محمود عبد الغنى

قُبيل أيام قليلة من استضافة جمهورية مصر العربية للحدث العالمي الفريد ، بإنطلاق النسخة الأولى من " معرض مصر الدولي للطيران والفضاء 2024" ؛ والمقام تحت رعاية الرئيس عبدالفتاح السيسى رئيس الجمهورية بمدينة العلمين الجديدة مما يعزز من مكانة مصر على خارطة المعارض الدولية كمركز إقليمي للطيران والفضاء في منطقة الشرق الأوسط وأفريقيا. قام الدكتور سامح الحفني وزير الطيران المدني بجولة تفقدية لمطار العلمين الدولي للاطمئنان على آخر الأعمال المتعلقة بما تم تجهيزه من ترتيبات وتجهيزات نهائية لكل الخدمات واللوجستيات المقدمة بالمطار لاستقبال ضيوف مصر المشاركين في هذا الحدث الهام، رافقه خلال الجولة عدد من قيادات الطيران المدنى.

وبحسب بيان صادر عن وزارة الطيران، تفقد وزير الطيران المدني مكان إقامة المعرض وقام بجولة داخل الأجنحة المشاركة ، كما تفقد منطقة التسجيل الخاصة بزوار المعرض وأطلع على أماكن دخول وخروج كل المشاركين والزوار، وكذلك الاطمئنان على تسخير كل الإمكانيات من خلال التنسيق والتعاون مع كل الجهات المعنيه لتقديم جميع التيسيرات اللازمة لضيوف مصر المشاركين في هذا الحدث الكبير.

وتابع الوزير جميع الإجراءات التي تقوم بها سلطات المطار لتسهيل وصول وسفر الوفود المشاركة، مشيرا إلى أن هذا الحدث يعد محطة فارقة فى تاريخ الطيران المدنى المصرى ويرسخ مكانة مصر الريادية إقليميًا ودوليا فى هذا المجال.

وأكد الحفني على ضرورة تكثيف وتوزيع فرق العمل المدربة سواء من افراد العلاقات العامة أو المنسقين داخل المطار على مدار الساعة لتوفير كل سبل الدعم والراحة للركاب، وتقديم أعلى جودة من الخدمات بما يساهم فى إنجاح المعرض وخروجه بالصورة المُشرفة التي تليق باسم ومكانة مصر الدولية أمام خبراء صناعة الطيران والفضاء والدفاع من مختلف أنحاء العالم.

في سياق متصل، أعلنت الشركة الوطنية مصر للطيران ، بصفتها الناقل الرسمي للحدث، عن طرح تخفيض بنسبة 15% على أسعار التذاكر للمشاركين في المعرض، كما قامت بحملة دعائية على طائراتها ومكاتبها الداخلية والخارجية حيث وضعت شعار المعرض من الخارج على عدد من طائراتها وعلى غطاء الرأس داخل الطائرات فضلاً عن عرض فيديو ترويجي للمعرض على شاشات الطائرات.

ومن جهتها، قامت المطارات المصرية بوضع لافتات تعكس أهمية هذا الحدث العالمي داخل صالات الوصول والمغادرة، وعرض فيلم ترويجي للمعرض، كما تم تخصيص فرق عمل متخصصة في مطارات القاهرة وبرج العرب والعلمين الدوليين لاستقبال الوفود المشاركة وتقديم كافة التسهيلات اللوجستية لنقلهم من وإلى مطار العلمين الدولى.

يُذكر أن المعرض يشكل منصة دولية لتعزيز التعاون في مجال صناعة النقل الجوى، بمشاركة خبراء وصناع قرار من مختلف أنحاء العالم، حيث سيتم استعراض أحدث التقنيات وبحث مستقبل الطيران العالمي، ويوفر منصة مثالية تعرض به عدد كبير من طرازات الطائرات المختلفة مدنية- عسكرية –موجهه بساحة العرض المكشوف وعروض جوية احترافية لنخبة من فرق الاستعراضات الجوية العالمية في أجواء مليئة بالإثاره والتشويق، كما يضم كبرى الوكالات والمؤسسات العاملة في مجالات تكنولوجيا الفضاء وصناعة الطيران في العالم؛ مما يجعله فرصة واعدة لعرض الافكار المبتكرة والهادفة لرسم ملامح مستقبل الطيران على المستوى العالم ؛ هذا إلى جانب استعراض أحدث التقنيات في هذا المجال أمام المشاركين من قادة الصناعة والأطراف المعنية ذات الصلة وخلق فرص شراكات جديدة تشكل مستقبل صناعة النقل الجوي العالمية .



وزير الطيران يتفقد مطار العلمين (1)



جولة وزير الطيران بمطار العلمين (1)



خلال تفقد وزير الطيران مطار العلمين (2)



وزير الطيران بمطار العلمين (2)



وزير الطيران يتفقد تجهيزات مطار العلمين (3)



أثناء جولة وزير الطيران بمطار العلمين (4)



وزير الطيران (5)



جانب من جولة وزير الطيران بمطار العلمين (6)



وزير الطيران يتفقد تجهيزات مطار العلمين (7)



وزير الطيران يتفقد مطار العلمين (8)



جولة وزير الطيران بمطار العلمين (9)



خلال جولة وزير الطيران بمطار العلمين (10)



وزير الطيران يتفقد مطار العلمين (11)



وزير الطيران يتفقد مطار العلمين (12)



وزير الطيران داخل مطار العلمين (13)



وزير الطيران خلال تفقد مطار العلمين (14)



وزير الطيران يتابع تجهيزات مطار العلمين (15)