وزيرة التنمية المحلية ومحافظ القليوبية يفتتحان معرضى أيادى مصر وصنع بالقليوبية

القليوبية - إبراهيم سالم

افتتحت الدكتورة منال عوض وزيرة التنمية المحلية، اليوم السبت، يرافقها المهندس أيمن عطية محافظ القليوبية، معرض "أيادي مصرية"، ومعرض "صنع في القليوبية"، خلال زيارتها لمحافظة القليوبية، وذلك علي هامش زيارة وزير التنمية المحلية لمحافظة القليوبية للمشاركة في احتفالات العيد القومي للمحافظة، جاء ذلك بحضور الدكتورة إيمان ريان، نائب المحافظ، واللواء إيهاب سراج الدين السكرتير العام للمحافظة، والقيادات التنفيذية والشعبية بالمحافظة.

وشهدت جولة الوزيرة ومحافظ القليوبية، افتتاح معرض "صنع في القليوبية"، والذي يعرض منتجات المنطقة الاستثمارية ببنها، ويشجع الشباب ويوفر الكثير من فرص العمل وتعرض أكثر من 25 شركة منتجاتها يستمر حتي 3 سبتمبر بمدينة بنها بجوار نادي التجديف بمنطقة الإشارة، حيث أجرت جولة تفقدية بالمعرض للتعرف علي المنتجات الموجودة والتي تتضمن منتجات الفخار والخزف والجلود والاخشاب والمفروشات وأدوات ومستلزمات الحلي والاكسسورات والسجاد اليدوي والكليم والاحجار الكريمة والتحف والانتيكات ومشغولات الجلود والكورشية.

وأشادت وزير التنمية المحلية، بمستوى المنتجات المعروضة وأسعارها وجودتها، موجهة بزيادة أعداد المنتجات التراثية والحرفية المعروضة علي منصة "أيادي مصر" من محافظة القليوبية، مؤكدة على اهتمام الرئيس عبد الفتاح السيسى بمنصة "أيادى مصر" لما لها من دور مهم في خلق فرص عمل للمرأة والشباب والفتيات بجميع المحافظات بما يسهم في التمكين الاقتصادي للمجتمعات المحلية وتحسين مستوي معيشة الأسر.

وقالت وزير التنمية المحلية، إن الوزارة تعمل إطار الخطة الاستراتيجية التي وضعتها لمنصة "أيادى مصر" والاستمرار في تطويرها وتوسيع نطاقها لزيادة المنتجات المعروضة عليها وفتح أسواق جديدة لها على المستويين المحلى والدولى مما يساهم في توفير فرص عمل جديدة ودعم جهود الدولة في القضاء على البطالة.

وأوضحت الدكتورة منال عوض، أن "منصة أيادى مصر" تهدف إلي تمكين المرأة من تسويق منتجاتها اليدوية والتراثية والحرفية والتي تتميز بها القرى والمدن بالمحافظات عبر منصة إلكترونية، موضحا أنه خلال الأشهر الماضية زاد عدد المنتجين والحرفيين على منصة "أيادى مصر"، وأن دعم الوزارة المستمر للتوسع في المشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر عبر برنامج "مشروعك" وصندوق التنمية المحلية بما يساهم فى تحسين مستوى معيشة الأسر عبر دخل شهرى ثابت.

ومن جانبه أكد المهندس أيمن عطية، أنه تم عمل حصر لأشهر الصناعات الحرفية والتراثية علي أرض المحافظة، كما تم رفع كفاءة الحرف اليدوية وإقامة ورش عمل ودورات تدريبية ومساعدة أصحاب الحرف في تسويق منتجاتهم عبر منصة "أيادي مصر".