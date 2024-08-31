وزيرا خارجية الأردن وإيران يبحثان هاتفيا الأوضاع الإقليمية وجهود وقف العدوان الإسرائيلى في غزة

وكالات

بحث نائب رئيس الوزراء ووزير الخارجية وشؤون المغتربين الأردني أيمن الصفدي، الجمعة، في اتصال هاتفي أجراه مع وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي، الأوضاع الإقليمية، خصوصاً الجهود المبذولة لوقف العدوان الإسرائيلي على غزة، والتصعيد الإسرائيلي الخطير في الضفة الغربية المحتلة وفي المنطقة.

وشدد الصفدى- طبقا لبيان أصدرته وزارة الخارجية الأردنية الجمعة - على أن وقف العدوان الإسرائيلي على غزة هو الخطوة الأولى نحو خفض التصعيد الخطير في المنطقة، وحمايتها من الانزلاق نحو حرب إقليمية شاملة.

وبحث الوزيران عدداً من القضايا الثنائية، وأكدا أهمية الاستمرار في حوار صريح شفاف لمعالجة جميع القضايا العالقة، وتطوير علاقات مبنية على التعاون والاحترام المتبادل.

واتفق الوزيران، على اللقاء، على هامش اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة الشهر القادم.

