موعد احتفال الأقباط الأرثوذكس بعيد النيروز هذا العام.. تعرف عليه

كتب: محمد الأحمدى

يبدأ الأقباط الأرثوذكس الاحتفال بعيد النيروز، يوم 11 سبتمبر المقبل، حيث يستمر حتى عيد الصليب الذى يوافق يوم 27 سبتمبر لتستمر الصلوات والقداسات، حيث يعتبر رأس السنة القبطية الجديدة 1741، وفقاً للتقويم القبطى، وهو امتداد للتقويم المصرى القديم، الذى يعد من بين الأقدم فى تاريخ البشرية.