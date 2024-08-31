اليوم السابع
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موعد احتفال الأقباط الأرثوذكس بعيد النيروز هذا العام.. تعرف عليه

السبت، 31 أغسطس 2024 01:00 ص
موعد احتفال الأقباط الأرثوذكس بعيد النيروز هذا العام.. تعرف عليه الكنيسة الارثوذكسية
كتب: محمد الأحمدى

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يبدأ الأقباط الأرثوذكس الاحتفال بعيد النيروز، يوم 11 سبتمبر المقبل، حيث يستمر حتى عيد الصليب الذى يوافق يوم 27 سبتمبر لتستمر الصلوات والقداسات، حيث يعتبر رأس السنة القبطية الجديدة 1741، وفقاً للتقويم القبطى، وهو امتداد للتقويم المصرى القديم، الذى يعد من بين الأقدم فى تاريخ البشرية.

ويعتبر عيد النيروز عيد رأس السنة المصرية هو أول يوم فى السنة الزراعية الجديدة، حيث أتت لفظة نيروز من الكلمة القبطية nii`arwou (نى - يارؤو) = الأنهار، وذلك لأن ذاك الوقت من العام هو موعد اكتمال موسم فيضان النيل سبب الحياة فى مصر، ولما دخل اليونانيين مصر أضافوا حرف السى للأعراب كعادتهم (مثل أنطونى وأنطونيوس) فأصبحت نيروس فظنها العرب نيروز الفارسية، ولارتباط النيروز بالنيل أبدلوا الراء بالأم فصارت نيلوس ومنها أشتق العرب لفظة النيل العربية.

شهر توت


ويعتبر شهر توت أول شهور السنة القبطية فهو مشتق من الإله تحوت إله المعرفة وهو حكيم مصرى عاش أيام الفرعون مينا الأول وهو مخترع الكتابة ومقسم الزمن، وأختار بداية السنة المصرية مع موسم الفيضان لأنه وجد نجمة الشعرى اليمينية تبرق فى السماء بوضوح فى هذا الوقت من العام، مما يعنى أن السنة القبطية، سنة نجمية وليس شمسية، وبالتالى لم تتأثر بهذا التعديل وذلك لأن الشمس تكبر الأرض بمليون وثلث مليون مرة والشعرى اليمينية تكبر الشمس بـ200 مرة، مما يعنى أنها أكبر من الأرض بـ260 مليون مرة مما يجعل السنة النجمية أدق عند المقارنة بالشمسية.

 







الكنيسه الارثوذكسيه

البابا تواضروس الثانى

عيد النيروز

احتفال عيد النيروز

العام القبطى الجديد



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