مقتل جندى إسرائيلى وإصابة آخرين فى معارك بحى الجابريات بمدينة جنين

كتب عبد الوهاب الجندى

نقلت وسائل إعلام عبرية عن مصادر إعلامية إسرائيلية، الإعلان عن مقتل جندي إسرائيلي وإصابة آخرين في معارك بحي الجابريات بمدينة جنين.

وفجرت قوات الاحتلال الاسرائيلي مساء الجمعة منزلا في مدينة جنين.

وقالت مصادر محلية، إن الاحتلال فجر منزلاً يعود لعائلة العزب في منطقة خروبة في المدينة، ما أدى لاشتعال النار فيه.

واستشهد مواطن مساء الجمعة برصاص قوات الاحتلال الإسرائيلي في مدينة جنين.

وقالت جمعية الهلال الأحمر الفلسطيني، إن "طواقمها تتعامل مع شهيد في منطقة الحي الشرقي بمدينة جنين، وجارٍ نقله إلى المستشفى".

وقالت وكالة "وفا"، نقلا عن مصادر طبية إن الشهيد هو توفيق أحمد يونس قنديل (82 عاما).

وأوضحت الجمعية، أن قوات الاحتلال أطلقت الرصاص على سيارات الإسعاف التي عملت على نقل الشهيد، ومصاب آخر في الحي الشرقي.