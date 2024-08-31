مصرع 7 وإصابة العشرات إثر انقلاب حافلة فى ميسيسيبى بالولايات المتحدة

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لقى سبعة أشخاص مصرعهم وأصيب العشرات إثر انقلاب حافلة تجارية فى وقت مبكر من صباح اليوم السبت بتوقيت أمريكا فى مقاطعة وارن، بولاية ميسيسيبى، وفقا لما أفاد به مسؤولون.



وذكر موقع "يو إس إيه توداي" الأمريكى أن الحادث وقع حوالى الساعة 12:40 صباحا على الطريق السريع 20 بالقرب من بوفينا عندما خرجت الحافلة عن الطريق وانقلبت.



وتم إعلان وفاة ستة أشخاص فى مكان الحادث، وتوفى شخص آخر لاحقا فى المستشفى، حسبما أفاد السيرجنت كيرفن ستيوارت من دورية الطرق السريعة فى ولاية ميسيسيبى.



وجرى نقل 37 شخصا آخرين إلى المستشفيات المحلية ، ولم يتم حتى الآن تحديد مدى إصاباتهم، وفقا لما ذكره ستيوارت، مشيرا إلى أنه لا يوجد مركبات أخرى فى الحادث.



وتقوم دورية الطرق السريعة فى ميسيسيبى والسلطات المختصة بالتحقيق فى سبب الحادث.