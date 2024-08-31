محافظ كفر الشيخ: افتتاح "أهلا مدارس" ببلطيم لتوفير المستلزمات بأسعار مخفضة

كفر الشيخ-محمد سليمان

‏أعلن اللواء دكتور علاء عبد المعطي، محافظ كفر الشيخ، اليوم السبت، افتتاح معرض "أهلًا مدارس" بمدينة بلطيم، لتوفير مستلزمات الطلاب بأسعار مخفضة، وتخفيف العبء المادي على الأسر مع بداية العام الدراسي الجديد.

أوضح محافظ كفر الشيخ، أن المعرض يضم العديد من المستلزمات المدرسية المختلفة، بما في ذلك الزي المدرسي، الحقائب، الأدوات المكتبية، الأحذية، وغيرها، وذلك في إطار حرص المحافظة على توفير كافة المستلزمات المدرسية للطلاب بأسعار مخفضة، تنفيذًا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية.

كلف محافظ كفر الشيخ، بسرعة الانتهاء من افتتاح جميع معارض "أهلًا مدارس" على مستوى المحافظة، مؤكدًا استمرار تنظيم مثل هذه المبادرات التي تساهم في خدمة الأهالي، وتخفيف الأعباء عن كاهلهم.