ما سبب وجود دماء فى لحم الدواجن بعد طهيها؟ وكيل وزارة الطب البيطرى بسوهاج يوضح

كتبت آية دعبس

قال الدكتور أحمد حمدى وكيل وزارة الطب البيطرى بمحافظة سوهاج، إن كثيرا من المواطنين يقلقون من ظاهرة وجود دماء فى لحوم الدواجن بعد الطهي، ويجعلهم ذلك يشكون في جودتها أو إنها مريضة.

وأوضح حمدى، لليوم السابع، أن سبب وجود دماء في لحم الدواجن عقب طهيها، يعود إلى أن الفراخ الصغيرة في السن التي تتراوح أعمارها ما بين ستة وثمانية أسابيع، لديها عظام مجوفة أرق وأكثر مسامية من الدجاج الأكبر سنا، وعند الطهي يتسرب النخاع والذي يحتوي على الميوجلوبين، -وهو البروتين المسؤول عن تخزين الأكسجين- إلى اللحم ويتسبب في إحمرار اللحم وظهوره كأنه نيء وغير مطهو مهما كانت درجة الحرارة التي يتم الطهو عليها، وقد يظهر لون اللحم الملاصق للعظام غامق مائل إلى اللون البني أو الأحمر وكأنه فاسد، وهي ظاهرة طبيعية فى الدجاج صغير السن .

وأضاف وكيل وزارة الطب البيطرى بمحافظة سوهاج،: ولكى نتحاشى حدوث تلك الظاهرة في المنزل، يفضل اتباع الآتى:



1- نزع العظام من الدواجن قبل طهيها .



2- تغيير الوسط الحامضي PH وزيادته لتقليل هذه الظاهرة، وذلك عن طريق تتبيل الدواجن، وإضافة الخل أو الليمون بكمية كافية مما يقلل ظهور اللحم الوردي غير المقبول للاستهلاك .