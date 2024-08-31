لو ناوى تستثمر فى كفر الشيخ.. اعرف أبرز المواقع السياحية والاستثمارية

كفر الشيخ- محمد سليمان

كشفت محافظة كفر الشيخ، عن عدد من المزايا الإستثمارية، بها، خاصة أنها تمتلك مقومات متميزة، ومدينتين صناعيين ببلطيم ومطوبس، وتمتاز محافظة كفر الشيخ ببعض المزايا النسبية التي تجعلها جاذبة للاستثمار، مثل موقعها الاستراتيجي في قلب دلتا النيل وقربها من القاهرة والإسكندرية، كما أنها تتمتع بشبكة طرق إقليمية ورئيسية، مما يسهل عمليات النقل، فضلًا عن ذلك، فهي غنية بموارد طبيعية مثل التربة الخصبة، وتدعم الأنشطة الاقتصادية المتنوعة، بما يعزز الاستثمار في قطاعات الزراعة والصناعة والاستزراع السمكي وغيرها من الأنشطة التي تسهم في توطين المحافظة.

موقع استراتيجي

تقع محافظة كفر الشيخ في شمال دلتا النيل المصرية، مما يجعلها مركزًا تجاريًا وصناعيًا هامًا في شمال البلاد، وتتميز بمسطحات مائية متعددة منها البحر المتوسط، ونهر النيل، وبحيرة البرلس، ويمر بها الطريق الدولي الساحلي المجاور للبحر المتوسط بطول 120 كيلو، والتي يربط بين المحافظة ومحافظات " الإسكندرية، البحيرة، الدقهلية، بورسعيد، دمياط"

الصناعة

تتمتع المحافظة بأنشطة متنوعة مكتملة الترفيق، وتدعم الاستثمار من خلال تقديم الدعم والتوجيه، وتسهيل الإجراءات وتبسيطها للمستثمرين، فتضم عدد من المصانع بالمدينتين الصناعيتين وغيرهما، منها صناعة الزيوت والنسيج، والسكر، والدواء، الصناعات القائمة على الأسماك، وبها ميناء الصيد بالبرلس.

زراعة وصناعات غذائية

تُعتبر المحافظة من أبرز المناطق الزراعية في مصر، حيث تنتج مجموعة متنوعة من المحاصيل الزراعية" الأولى في انتاج القطن، الأولى في انتاج الأرز، الأولى في انتاج البنجر"، وغيرهم من الزراعات المتعددة والأسماك، مما يخلق فرصًا واسعة للاستثمار في الصناعات الغذائية.

السياحة:

تتميز كفر الشيخ بشواطئها الخلابة على البحر المتوسط، مما يجذب السياح المحليين والأجانب، هذا يخلق فرصًا كبيرة للاستثمار في قطاع السياحة والضيافة، فتتميز بمصيف العائلات، بمصيف بلطيم، ومدينة بوتو السياحية، عاصمة مصر القديمة، ومتحف كفر الشيخ، ومسجد العارف بالله الدسوقى بدسوق، وكنيسة السيدة العذراء بسخا، ومسار العائلة المقدسة.

بنية تحتية متطورة

تتمتع المحافظة بشبكات بنية تحتية متميزة، مع أجهزة مرافق تعمل على مدار الساعة، بالإضافة إلى شبكة طرق إقليمية ورئيسية تعزز من فرص الاستثمار.

حوافز وتسهيلات

توفر الحكومة المصرية العديد من الحوافز والتسهيلات للمستثمرين في كفر الشيخ، مثل الإعفاءات الضريبية وتسهيل إجراءات التراخيص، بشكل عام، يُعد الاستثمار في كفر الشيخ فرصة واعدة بفضل موقعها الاستراتيجي والقطاعات الاقتصادية المتنوعة بها، بالإضافة إلى الحوافز الحكومية المشجعة للمستثمرين.



المنطقة الصناعية بمطوبس



متحف كفر الشيخ



كنيسة السيدة العذراء مريم



الطريق الدولي الساحلي