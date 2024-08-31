فتح: تعيين الاحتلال ضابطا لإدارة الجهود الإنسانية بغزة هدفه احتلال دائم للقطاع

وكالات

علقت حركة فتح الفلسطينية، مساء اليوم السبت، على تعيين جيش الاحتلال الإسرائيلى ضابطًا لإدارة الجهود الإنسانية-المدنية فى قطاع غزة ، وقالت إن الهدف من ذلك استدامة الحرب واحتلال دائم للقطاع، حسبما ذكرت وسائل إعلام فلسطينية.

وكشفت وسائل إعلام إسرائيلية عن تعيين العميد إلعاد جورين "رئيس الجهود الإنسانية-المدنية فى قطاع غزة"، ليتولى إدارة وتنسيق القضايا المدنية فى القطاع، مشيرة إلى أن هذا المنصب يوازى منصب رئيس الإدارة المدنية التابعة للسلطة الإسرائيلية فى الضفة الغربية.



وسيكون من صلاحيات جورين، متابعة إمكانية عودة مليون نازح فلسطينى إلى شمال غزة، ومشاريع إعادة البناء، والتنسيق مع مؤسسات المساعدات الإنسانية، ونقل المساعدات للسكان، والاستعداد لفصل الشتاء، تأتي هذه الخطوة الإسرائيلية في ظل غياب رؤية استراتيجية واضحة لدى الحكومة الإسرائيلية لما يعرف باليوم التالي لما بعد الحرب فى غزة، ولإدراك جيش الاحتلال أن المسؤولية الإسرائيلية عن الجوانب الحياتية اليومية فى غزة ستتواصل، بل ستزداد خلال السنوات القريبة المقبلة.



يقول مراقبون أن جيش الاحتلال الإسرائيلى يخطط للبقاء لعدة سنوات في قطاع غزة عقب وقف العمليات العسكرية الإسرائيلية في القطاع، مؤكدين أن تل أبيب تحاول خلق واقع سياسى وأمنى ومدنى جديد داخل غزة خلال السنوات الماضية، في إطار رغبتها للتواجد عسكريا والسيطرة على منافذ القطاع خلال الفترة المقبلة ومراقبة الحافلات والشاحنات التي تحمل مساعدات للفلسطينيين.