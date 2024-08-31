عميروف ويرماك يناقشان مع أوستن وضع قوات كييف على خط الجبهة

وكالات

التقى وزير الدفاع الأوكراني رستم عميروف ورئيس مكتب زيلينسكي، أندريه يرماك، بوزير الدفاع الأمريكي لويد أوستن، وأبلغاه عن تطورات الوضع على الجبهة، واحتياجات القوات الأوكرانية.

وجاء في بيان نشره مكتب الرئاسة الأوكراني: "بدأت زيارة الوفد الأوكراني إلى واشنطن برئاسة النائب الأول لرئيس الوزراء وزير الاقتصاد الأوكراني يوليا سفيريدينكو، وعقد الاجتماع الأول مع وزير الدفاع الأمريكي لويد أوستن، ثم انضم إليه رستم عميروف وأندريه يرماك وتحدثوا عن الوضع في ساحة المعركة"، مضيفا أنهم أيضا ناقشوا احتياجات القوات الأوكرانية من الأسلحة والمعدات.

وفي وقت سابق، أفيد أن عميروف ويرماك توجها إلى الولايات المتحدة، حيث يعتزمان مواصلة مناقشة مشاكل الدفاع الجوي الأوكراني.

وقال عميروف إنه خلال اجتماع مع زملائه من دول الاتحاد الأوروبي انعقد في بروكسل، دعا إلى مشاركة الدول الأوروبية في ضمان الدفاع الجوي للمناطق الغربية من أوكرانيا.

وفي سياق متصل، كان منسق الاتصالات الاستراتيجية في البيت الأبيض جون كيربي قد أعلن الأسبوع الماضي أن الولايات المتحدة تجري مباحثات مع أوكرانيا من أجل توسيع رقعة الضربات ضد روسيا باستخدام أسلحتها.

وأكدت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الروسية ماريا زاخاروفا أن واشنطن تستعد لمنح نظام كييف تفويضا مطلقا باستخدام أية أسلحة أمريكية لتوجيه ضربات إلى الأراضي الروسية.