طلاب دمياط يتنافسون فى السرد القرآنى بمدينة الزرقا.. صور

دمياط - هيثم مراد

استقبلت مدينة الزرقا بدمياط، فعاليات يوم السرد القرآني والذى انطلق صباح اليوم بمشاركة 6 آلاف طالب على مستوى الجمهورية، 13 مشاركا من حفظة القرآن الكريم بدمياط تجمعوا في مكتب مدينة الزرقا، استعدادا لخوض فعاليات السرد القرآني، بحضور علماء الأزهر الشريف وموجهي القرآن الكريم بمؤسسة الأزهر منطقة دمياط.

وقال الشيخ حسام الدين محمد ريه مدير شئون القرآن الكريم بمنطقة دمياط الأزهرية، إنه تم الاستعداد لاستقبال فعاليات يوم السرد القرآني في موسمه الأول بحزمة من الإجراءات كان أبرزها توفير المناخ المناسب للطلبة، لافتا إلى أن هناك 27 مكتبا على مستوى محافظة دمياط شاركوا في يوم السرد القرآني.

وأضاف مدير شئون القرآن الكريم بمنطقة دمياط الأزهرية، أن هذه التجربة قدمت مواهب عديدة من حفظة القرآن الكريم، مؤكداً أن المشاركون معظمهم من أبناء التربية والتعليم.

وأوضح أن ما يتم اليوم ثمرة جهد كبير وعمل استمر لعدة شهور، لافتا إلى أن أولياء الأمور قدموا نموذجاً طيباً من الدعم المعنوى الإيجابي لأبنائهم.

وشدد قائلا: "اليوم نقدم قراء جدد ظهروا في دولة التلاوة، مجهود كبير قدمه معلموا القرآن الكريم على مدار الفترة الماضية والتى كللت اليوم بهذا المشهد الاحتفالي الرائع".



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