شهداء في الخليل برصاص إسرائيلي.. وعدد ضحايا الضفة يرتفع لـ675 فلسطينيا

كتب عبد الوهاب الجندى

أعلنت وزارة الصحة الفلسطينية، اليوم السبت، استشهاد المواطنين محمد إحسان ياقين مرقة وزهدي نضال أبو عفيفة، برصاص قوات الاحتلال الإسرائيلي شمال الخليل الليلة الماضية.

وأفادت الوزارة، في بيان مقتضب، بأنها تبلغت من الهيئة العامة للشؤون المدنية باستشهاد المواطنين مرقة وأبو عفيفة، وأن الاحتلال احتجز جثمانيهما.

وذكرت مصادر أمنية، لـ"وفا"، أن الشابين مرقة وأبو عفيفة استشهدا قرب مستعمرتي "كرمي تسور" و"عتصيون" المقامتين على أراضي المواطنين شمال الخليل، مضيفة أن قوات الاحتلال داهمت منزليهما فجر اليوم، وحققت ميدانيا مع عائلتيهما.

وباستشهاد المواطنين مرقة وأبو عفيفة، ترتفع حصيلة الشهداء في الضفة الغربية منذ السابع من أكتوبر 2023 إلى 675 شهيدا.

من ناحية أخرى، قال متحدث باسم جيش الاحتلال الإسرائيلي، السبت، إن رئيس الأركان هرتسي هاليفي، عقد جلسة مع قادة المناطق في كافة الجبهات، لتقييم الوضع الأمني في الضفة الغربية المحتلة.

وأكد هاليفي مواصلة "الحملة العسكرية" في الضفة لإحباط ما وصفه بـ"الهجمات الإرهابية" في البلدات والطرقات ومنطقة التماس.

وأضاف رئيس الأركان الإسرائيلي أن "الحملة على منطقة جنين مستمرة لإحباط عمليات مثل التي وقعت ليل الجمعة في منطقة (مستوطنة) غوش عتصيون".