ستاد جامعة الإسكندرية يستضيف اليوم المهرجان السنوى للياقة البدنية

الإسكندرية أسماء على بدر

يستضيف ستاد جامعة الإسكندرية المهرجان السنوى للياقة البدنية تحت رعاية الدكتورة صفاء الشريف، وكيل وزارة الشباب والرياضة وبرعاية رئيس الاتحاد المصرى لكمال الأجسام واللياقة البدنية الدكتور عادل فهيم وذلك اليوم السبت باستاد الجامعة .

وسيتم توزيع شهادات على جميع المشاركين فى المبادرة، وأيضا ستمنح جوائز وميداليات قيمة للفائزين فى التحديات المختلفة من الأنشطة الرياضية، و التمارين البدنية والكروس فيت .

ويشارك طلاب جامعة الإسكندرية من إبطال اللياقة البدنية من الطلاب فى المسابقة وتمثيل كلياتهم.