اليوم السابع
Ads
السبت، 31 أغسطس 2024 11:41 ص
أكرم القصاص - علا الشافعي
الرئيسية أخبار عربية

جرحى ومفقودون إثر سيول وانهيار حواجز مائية فى محافظة ذمار باليمن

السبت، 31 أغسطس 2024 10:40 ص
جرحى ومفقودون إثر سيول وانهيار حواجز مائية فى محافظة ذمار باليمن سيول اليمن- أرشيفية
كتب عبد الوهاب الجندى

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

قالت وسائل إعلام يمنية، إن عددا من المواطنين فقدوا وأصيب أخرين، جراء هطول أمطار غزيرة أدت إلى سيول وانفجار أحد الحواجز المائية في منطقة وصاب الأسفل بمحافظة ذمار اليمنية.

وذكرت المصادر أن الانهيار أدى إلى جرف منازل لأكثر من 21 أسرة في قرية الجرف بعزلة بني موسى، حيث تواصل فرق الإنقاذ وسكان المنطقة جهودهم للبحث عن المفقودين وإنقاذ العالقين تحت الأنقاض.

فيما أوضحت أن الأمطار دمرت أكثر من 300 منزل في مديريات المحافظة، بالإضافة إلى انقطاع عدد كبير من الطرق، ما أدى إلى خسائر فى السيارات.







محافظة ذمار

سيول اليمن

اليمن

امطار اليمن

ذمار




مشاركة

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة





الرجوع الى أعلى الصفحة