جرحى ومفقودون إثر سيول وانهيار حواجز مائية فى محافظة ذمار باليمن

كتب عبد الوهاب الجندى

قالت وسائل إعلام يمنية، إن عددا من المواطنين فقدوا وأصيب أخرين، جراء هطول أمطار غزيرة أدت إلى سيول وانفجار أحد الحواجز المائية في منطقة وصاب الأسفل بمحافظة ذمار اليمنية.

وذكرت المصادر أن الانهيار أدى إلى جرف منازل لأكثر من 21 أسرة في قرية الجرف بعزلة بني موسى، حيث تواصل فرق الإنقاذ وسكان المنطقة جهودهم للبحث عن المفقودين وإنقاذ العالقين تحت الأنقاض.

فيما أوضحت أن الأمطار دمرت أكثر من 300 منزل في مديريات المحافظة، بالإضافة إلى انقطاع عدد كبير من الطرق، ما أدى إلى خسائر فى السيارات.