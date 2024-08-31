تعطل معظم خدمات السكك الحديدية في اليابان جراء إعصار شانشان

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أعلنت اليابان اليوم السبت، توقف معظم خدمات السكك الحديدية بسبب اقتراب إعصار شانشان من المنطقة الشرقية التي قد تشهد أمطارا غزيرة وانهيارات أرضية.



وأوضحت وكالة أنباء كيودو اليابانية إن شركة جي إر المركزية أوقفت قطارات خط توكايدو شين كانسن بين جيفو-هاشيما ومايبارا صباح اليوم بسبب الأمطار الغزيرة الناجمة عن الإعصار شانشان. ومع توقف الخدمات بين طوكيو وناجويا بالفعل، أصيب معظم الخط بالشلل.



وقالت الشركة إنها تخطط لاستئناف الخدمات على القسم الشرقي من الخط بين طوكيو وميشيما في وقت لاحق اليوم لكن الخدمات بين ميشيما وناجويا ستظل معلقة حتى يوم غد /الأحد/.



وتابعت الشركة، التي قلصت عدد القطارات على خط سانيو شين كانسن الذي يربط بين شين-أوساكا وهاكاتا، أن خفض الخدمة سيستمر حتى غد الأحد.



وأفادت وكالة الأرصاد الجوية اليابانية بأن الإعصار كان يتحرك نحو شبه جزيرة كي في غرب اليابان حوالي الساعة التاسعة حسب التوقيت المحلي من صباح اليوم السبت بسرعة 15 كيلومترًا في الساعة، مع رياح تصل سرعتها إلى 90 كيلومترًا في الساعة وضغط جوي يبلغ 996 هكتوباسكال في مركزه.

وحذرت الوكالة من أن أجزاء من منطقة توكاي في وسط اليابان قد تشهد أمطارًا غزيرة حتى يوم الأحد بسبب الهواء الرطب الذي جلبه الإعصار.