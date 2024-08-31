اليوم السابع
Ads
السبت، 31 أغسطس 2024 05:36 م
أكرم القصاص - علا الشافعي
الرئيسية أخبار عالمية

انقطاع التيار الكهربائى فى أجزاء كبيرة من كينيا منها العاصمة نيروبى

السبت، 31 أغسطس 2024 12:41 م
انقطاع التيار الكهربائى فى أجزاء كبيرة من كينيا منها العاصمة نيروبى انقطاع الكهرباء
أ ش أ

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

أعلنت شركة كينيا للطاقة والإضاءة، عن غرق جزء كبير من كينيا من بينها العاصمة نيروبى فى ظلام دامس ليلة أمس نتيجة لعطل فى شبكة الكهرباء.

ونقل "فرانس تى فى انفو" عن الشركة قولها "إن ستة مناطق ـ من بين ثمانية ـ تابعة للشبكة الوطنية للكهرباء حرمت من التيار الكهربائي الليلة الماضية دون أن تعطى تفاصيل عن سبب العطل.وأضافت الشركة: "نأسف على الإزعاج الذي حدث ونطلب من عملائنا التحلي بالصبر بينما نعمل على استعادة إمدادات الطاقة الطبيعية في أسرع وقت ممكن".

ومع ذلك، لم تتعطل الحركة الجوية في مطار جومو كينياتا الدولي في نيروبي، أحد المطارات الرئيسية في شرق إفريقيا، حسبما أكدت هيئة المطارات الكينية .

ووبدورها.. ذكرت هيئة المطارات الكينية "تم تفعيل أنظمة الطاقة والمولدات الكهربائية في حالات الطوارئ بالمطار بسرعة بعد انقطاع الشبكة الوطنية فى المساء، مما يضمن الحفاظ على إمدادات الطاقة الكاملة دون انقطاع في الخدمات أو عمليات الطيران .







انقطاع التيار الكهرباء

انقطاع الكهرباء

كينيا

الكهرباء فى كينيا

نيروبى




مشاركة

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة





الرجوع الى أعلى الصفحة