اليوم السابع
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انطلاق يوم السرد القرآنى بمركز ملوى فى المنيا.. فيديو وصور

السبت، 31 أغسطس 2024 11:47 ص
انطلاق يوم السرد القرآنى بمركز ملوى فى المنيا.. فيديو وصور يوم السرد القرأنى بملوى
المنيا-حسن عبد الغفار

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قدم تليفزيون اليوم السابع بثا مباشرا من مكتب تحفيظ القران الكريم بمركز ملوى بمحافظة المنيا، فى يوم السرد القرأنى تحت إشراف الأزهر الشريف.

وانطلق يوم السرد القرانى  الساعة التاسعة صباحا، بمشاركة الكبار الصغار والأطفال، ومجموعات كبيرة من الفتيات، حيث تجمعن فى مجموعات يتلون كتاب الله بصوت مسموع وعال، وعبر الجميع عن ساعدته بذلك اليوم فهو فرصة لمراجعة القرأن الكريم كاملا فى ذلك اليوم.

كما رصد البث المباشر حرص الأطفال على المشاركة فى يوم السرد، وذلك للدخول فى المنافسة بين الطلاب وبعضها البعض،  كلا حسب حفظه فى القرأن الكريم.

الطلاب اثناء التلاوة
الطلاب اثناء التلاوة

 

يوم السرد القرأنى بملوى
يوم السرد القرأنى بملوى

 







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يوم السرد القرأنى بملوى




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