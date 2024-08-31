انطلاق يوم السرد القرآنى بمركز ملوى فى المنيا.. فيديو وصور

المنيا-حسن عبد الغفار

قدم تليفزيون اليوم السابع بثا مباشرا من مكتب تحفيظ القران الكريم بمركز ملوى بمحافظة المنيا، فى يوم السرد القرأنى تحت إشراف الأزهر الشريف.

وانطلق يوم السرد القرانى الساعة التاسعة صباحا، بمشاركة الكبار الصغار والأطفال، ومجموعات كبيرة من الفتيات، حيث تجمعن فى مجموعات يتلون كتاب الله بصوت مسموع وعال، وعبر الجميع عن ساعدته بذلك اليوم فهو فرصة لمراجعة القرأن الكريم كاملا فى ذلك اليوم.

كما رصد البث المباشر حرص الأطفال على المشاركة فى يوم السرد، وذلك للدخول فى المنافسة بين الطلاب وبعضها البعض، كلا حسب حفظه فى القرأن الكريم.



الطلاب اثناء التلاوة