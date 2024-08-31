اليوم السابع.. دعم مصرى كامل لوحدة واستقرار الصومال

تتابع اليوم السابع فى عددها المطبوع الصادر غدا العديد من القضايا والملفات المهمة، أهمها زيادة المساحة المنزرعة بالقطن لـ311.700 ألف فدان، و"الصناعة" تقدم خدمات تخصيص الأراضي الصناعيه عن طريق الخريطة الاستثمارية وإصدار رخصة التشغيل بالإخطار..

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